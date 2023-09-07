Local onde criança de 4 anos caiu, em escola de Colatina Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Your browser does not support the audio element. Famílias reclamam de volta às aulas em escola onde aluna morreu em Colatina

Elysa de Souza Burmann caiu do segundo andar da escola no dia 31 de agosto e faleceu no dia 4 de setembro, após a realização de uma cirurgia. Segundo a Polícia Civil, a criança teria saído sozinha do local onde estava, que fica no segundo andar da unidade, para ir ao banheiro, que fica no térreo. No caminho, a menina entrou em outra sala, onde acabou caindo de uma altura de cerca de sete metros.

Segundo o Ministério Público do Espírito Santo (MPES), já havia um processo na Justiça solicitando melhorias na escola. Por isso, após o acidente, foi ajuizado uma ação que pede a interdição das dependências da unidade até que uma inspeção seja realizada pelo Corpo de Bombeiros, processo que corre em segredo de Justiça.

Os responsáveis pelos estudantes da escola Cleres Martins disseram que não se sentem seguros com as condições da unidade e que são contrários à decisão de retomada das aulas no dia 11 de setembro.

"Meu filho estuda no segundo pavimento, então a sala em que ele está ainda está aberta e não me sinto segura. Lá dentro tem muita coisa pra ser feita. Os professores são maravilhosos, mas a escola em si precisa de uma reforma" Audiceia Ataíde - Mãe de aluno da EMEF Cleres Martins Moreira

"Eles gradearam os corredores do lado interno da escola e, onde não havia vidro, foram colocados uns pedaços de ferro. O que eles fizeram aí não passa nenhuma segurança para podermos retornar com os nossos filhos para as aulas", disse a babá Jéssica Rocha da Silva, que tem um filho que estuda na unidade.

Outra pessoa que também disse que está preocupada é a aposentada Maria Luzia da Costa. "Eu estou até procurando vaga em outra escola, porque não tenho segurança de mandar meu neto e a minha filha também não tem", disse.

Questionada, a prefeitura disse que o projeto de reforma da escola já estava pronto desde o dia 20 de julho e que a obra será licitada nos próximos dias. A gestão informou ainda que não há intenção nem a necessidade de interditar a escola.

A prefeitura também informou que todas as decisões judiciais serão cumpridas e que a Procuradoria do município vai avaliar as medidas a serem tomadas a partir de agora (veja a nota na íntegra ao final da reportagem).

Reunião

No dia 5 de setembro, uma reunião foi realizada entre a prefeitura e o Ministério Público para tratar de assuntos como apoio psicológico aos alunos e funcionários, além das melhorias na estrutura do prédio.

A prefeitura disse que abriu um processo administrativo interno para apurar o que aconteceu. Elysa de Souza Burmann foi enterrada no cemitério São Judas Tadeu, na terça-feira (5).

"O projeto executivo ficou pronto no dia 20 de julho. Eu não sei se se já tivesse consertado, não é a tela, é a reforma como um todo, teria acontecido alguma coisa", disse o prefeito de Colatina, Guerino Balestrassi.

O caso continua sendo investigado pela Polícia Civil.

"Foi feita a perícia técnica no local. Em princípio, aparenta que a báscula já estava danificada, pelo menos com uma das aletas da báscula danificada. A gente passa a tratar o caso agora como um possível homicídio, culposo ou doloso. Obviamente que se a gente chegar à conclusão que não houve culpa de ninguém nem dolo de ninguém o caso vai ser tratado como acidente", explicou o delegado Deverly Pereira Júnior.

O que diz a prefeitura de Colatina

"A Prefeitura de Colatina informa que o projeto executivo para a reforma da Escola Cleres Martins Moreira ficou pronto no dia 20 de julho e a obra será licitada nos próximos dias. A Prefeitura informa que sempre esteve aberta ao diálogo com os pais, a comunidade e com o Ministério Público para avaliar a Escola. Todas as decisões judiciais serão cumpridas e a Procuradoria do Município avaliará as medidas a serem tomadas.

Desde o início da atual gestão, a Prefeitura de Colatina tem desenvolvido o maior pacote de obras nas escolas da rede municipal já visto na cidade. Em apenas dois anos e nove meses, já foram investidos quase R$ 60 milhões em reformas e construções de escolas. Já foram finalizadas obras de melhorias em 18 escolas, outras 13 estão em andamento e nove estão em licitação. Inclusive, o projeto executivo de melhorias para a Escola Cleres Martins Moreira foi finalizado em julho, o que permitiria o início dos trabalhos neste mês de setembro. Somado a isto, as escolas ainda possuem um Fundo Municipal de Educação, voltado para pequenos reparos e manutenções necessárias no dia a dia de forma rápida e sem burocracia."