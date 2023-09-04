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4 anos

Morre menina de 4 anos que caiu do 2° andar de escola em Colatina

Criança estava internada desde a última quinta-feira (31) no Hospital Maternidade São José e teve piora no quadro de saúde nos últimos dias
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

04 set 2023 às 09:22

Publicado em 04 de Setembro de 2023 às 09:22

Local onde criança de 4 anos caiu, em escola de Colatina
Local onde criança de 4 anos caiu, em escola de Colatina Crédito: Reprodução/Redes Sociais
A menina de 4 anos que caiu do segundo andar de uma escola municipal em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na última quinta-feira (31), não resistiu aos ferimentos e morreu. A informação foi confirmada na manhã desta segunda-feira (4) pela família da criança para a repórter Carol Silveira, da TV Gazeta Noroeste, e também pelo Hospital São José, onde a menina, identificada como Elysa de Souza, estava internada.
A criança caiu de uma altura de sete metros de altura, de uma báscula até o chão de uma rua vizinha à Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Cleres Martins Moreira, no bairro São Vicente, onde a menina estudava. Responsável pela instituição de ensino, a Prefeitura de Colatina também emitiu nota de pesar nesta segunda-feira em relação à morte da aluna.
"É com imenso pesar que comunicamos o falecimento de Elysa de Souza, aluna da Escola Municipal Cleres Martins Moreira. Ela estava internada no Hospital São José desde a última sexta-feira. Neste momento de dor e tristeza, pedimos a Deus que conforte a família e amigos. Nossas equipes estão prestando todo o apoio e conforto". 
Prefeitura de Colatina emite nota de pesar sobre a morte de aluna que caiu do segundo andar de escola municipal
Prefeitura de Colatina emite nota de pesar sobre a morte de aluna que caiu do segundo andar de escola municipal Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Procurado pela reportagem, o Hospital Maternidade São José disse, em nota, que Elysa teve a morte confirmada às 7h15 desta segunda-feira. Segundo a instituição, "desde que chegou ao hospital, a paciente foi prontamente atendida pela equipe multidisciplinar. Foi acolhida em sala de emergência, submetida aos primeiros suportes e realizou todos os exames".
Ainda conforme o hospital, a menina precisou ser encaminhada à UTI Pediátrica, onde permaneceu monitorada e em observação ininterrupta por equipe médica e de enfermagem. "No sábado (2), houve a necessidade de ser submetida a um procedimento neurocirúrgico para remoção de um hematoma no cérebro, retornando à Unidade Intensiva. Infelizmente, hoje (4), devido à gravidade do caso, a paciente veio a óbito. A família foi imediatamente comunicada de todos os fatos ocorridos", esclareceu a unidade.

Relembre o caso

A criança sofreu uma queda de aproximadamente sete metros de altura, de uma báscula até o chão de uma rua vizinha à Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Cleres Martins Moreira, no bairro São Vicente, onde é aluna.
Testemunhas relataram à polícia que a criança teria saído sozinha da sala de aula, que fica no 2º andar da escola, para ir ao banheiro, localizado no 1º piso. No caminho, a menina entrou em outra sala onde acabou caindo.
A criança foi socorrida desacordada por funcionários de uma empresa localizada próximo à escola. Eles não quiseram gravar entrevista, mas contaram à reportagem da TV Gazeta Noroeste que encontraram a menina na calçada e, sem saber por quais motivos ela estava naquele local, a levaram para dentro da unidade de ensino.

Investigações

Em entrevista à reportagem da TV Gazeta Noroeste, na última sexta-feira (1º), o titular da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Colatina, delegado Deverly Pereira Junior, informou que diligências foram determinadas junto à escola.
"Aparentemente a báscula da janela está quebrada. A gente só não sabe se já estava quebrada antes do acidente ou se ela se quebrou com o acidente. A partir de agora, vamos intimar as testemunhas, as pessoas que ajudaram a socorrer essa criança na rua, para que a gente possa delimitar o que aconteceu: se foi realmente um acidente, se houve negligência da parte de algum funcionário, se houve, talvez, um crime mais grave", esclareceu.
Naquele mesmo dia, o prefeito de Colatina, Guerino Balestrassi, após o acidente, afirmou que todas as escolas do município vão passar por vistorias. "Estamos pautando todas as escolas e as reformas necessárias precisam ser feitas. Já temos o cadastro de cerca de 40 escolas", disse o representante em entrevista.
Morre menina de 4 anos que caiu do segundo andar de escola em Colatina

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