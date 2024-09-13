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Crime ambiental

Barbatanas de tubarão que seriam enviadas à Ásia são apreendidas no ES

Segundo Ibama, produto seria desidratado e destinado a restaurantes e lojas de produtos asiáticos no Brasil, e até exportado para Ásia, onde há alta demanda.
Wilson Rodrigues

Wilson Rodrigues

Publicado em 

13 set 2024 às 16:28

Publicado em 13 de Setembro de 2024 às 16:28

Ibama apreende barbatanas de tubarão em Piúma
Barbatanas de tubarão seriam desitratadas para abastecer restaurantes no Brasil e na Ásia Crédito: Ibama
O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) apreendeu 500 kg de barbatanas de tubarão em Piúma, no Sul do Espírito Santo. O material estava congelado e a apreensão aconteceu na terça-feira (10), mas divulgada nesta sexta-feira (13). O órgão fiscalizador disse que o produto foi enviado de Santa Catarina para ser processado na cidade capixaba, e depois exportado para a Ásia.
Segundo o Ibama, as barbatanas de tubarão seriam desidratadas e destinadas a restaurantes e lojas de produtos asiáticos no Brasil, e até exportadas para Ásia, onde há alta demanda.
Ibama apreende barbatanas de tubarão em Piúma
Foto mostra material encontrado durante operação Crédito: Ibama
Segundo o Ibama, durante a investigação, a equipe encontrou nadadeiras de tubarão secando em um terreno ligado ao comprador, em condições insalubres e expostas a intempéries e animais, como galinhas e patos. O responsável pela compra não apresentou documentação que comprovasse a origem legal das barbatanas, como exige a legislação.
Uma análise preliminar revelou a presença de espécies ameaçadas, como o tubarão-azul (Prionace glauca) e o tubarão-galha-branca-oceânico (Carcharhinus longimanus). O tubarão-azul está listado no Anexo II da Convenção CITES, que regulamenta o comércio de espécies ameaçadas, enquanto o tubarão-galha-branca-oceânico, classificado como ameaçado de extinção, tem sua captura e comercialização proibidas por portaria do Ibama.
Barbatanas de tubarão que seriam enviadas à Ásia são apreendidas no ES
Ibama apreende barbatanas de tubarão em Piúma
Ibama apreende barbatanas de tubarão em Piúma Crédito: Ibama
“O comércio ilegal dessas espécies tem contribuído para a diminuição das populações de tubarões, afetando o equilíbrio dos ecossistemas marinhos. Como predadores de topo, os tubarões são essenciais para controlar populações de outras espécies e garantir a saúde dos ambientes marinhos”, afirmou o Ibama, em nota.

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