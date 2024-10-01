Seguro de vida em nome de criança motivou chacina no RJ e prisão no ES

Renato Bisi Penna, de 45 anos, foi preso em Vila Velha por participar de chacina no Rio de Janeiro. Crédito: Polícia Civil

Segundo a Polícia Civil, Renato foi responsável por vigiar um motorista que recebeu ordens de ocultar os cinco corpos, a mando do executor. Tudo começou quando a amante de Humberto Ferreira da Silva, o Beto, chefe do tráfico do Morro Santo Amaro, pediu a morte de um taxista com quem ela havia se relacionado. Os dois tinham um filho, que era beneficiário de um seguro de vida do pai. As informações foram divulgadas pela Polícia Civil em coletiva de imprensa nesta terça-feira (1º).

Conforme a corporação, para ficar com valor, ela solicitou que ele fosse assassinado e ajudou a orquestrar as execuções. Assim, começou a seguinte sequência de mortes:

O taxista é atraído até o Morro Santo Amaro por dois homens, a mando da amante de Beto.

No local, a vítima é assassinada por Beto, que também mata as duas pessoas que atuavam como isca. A intenção era queimar arquivo

Em seguida, Beto manda um parceiro de facção quebrar os ossos para guardar os corpos no carro. Como ele demorou a fazer o serviço, Beto o matou.

Então Beto mandou um morador colocar as vítimas no veículo. Ele se negou e também foi morto.

Com todos os cinco executados, o dono do tráfico da região para outro taxista e o obriga a levar todos os cadáveres para fora da comunidade. Nesse momento, Renato entra em ação e o vigia até cumprir a solicitação de Beto.

Segundo a Polícia Civil, Renato foi condenado a mais de 85 anos por homicídio, ocultação de cadáver, tráfico de drogas e associação pelo tráfico e fraude processual por mudança da cena do crime.

Preso com R$ 60 mil em drogas

O capixaba envolvido nas execuções acabou sendo preso 14 anos após a condenação, realizada em 2010, devido ao tráfico de drogas. Segundo a polícia, ele estava em uma casa e, com ele, foram encontrados tabletes de haxixe e maconha. Renato informou à corporação que tudo valia R$ 60 mil.

Mesmo com a condenação, o homem permaneceu em Santo Amaro e vinha ao Espírito Santo para coordenar o tráfico de drogas entre a região fluminense e Araçás. Ao ser abordado, o homem deu um nome falso para a polícia: Roberto Gonçalves Dias. A mentira era para não ser pego pelo mandado de prisão em aberto, expedido em 2010, pela chacina no Rio de Janeiro.