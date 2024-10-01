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Contrabando de pessoas

Casal é alvo da PF, tem Porsche 'bloqueada' e apartamento revistado na Praia da Costa

Investigações apontam que casal alterava nacionalidade de brasileiros, indicando que eram ucranianos, e que promovia a entrada dessas pessoas nos Estados Unidos passando pelo México
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

01 out 2024 às 11:57

Publicado em 01 de Outubro de 2024 às 11:57

PF cumpre mandados contra casal suspeito de contrabando
PF cumpre mandados contra casal suspeito de contrabando Crédito: Reprodução | PF
Um casal apontado como responsável por agenciar viagens irregulares de famílias para os Estados Unidos foi alvo de uma operação da Polícia Federal nesta terça-feira (1º). A Operação Otawwa visa atuar no combate ao contrabando de pessoas. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão em dois endereços ligados ao casal: em Governador Valadares, Minas Gerais, e em um condomínio na Praia da Costa, em Vila Velha, no Espírito Santo, onde os investigados têm um apartamento. Não há detalhes sobre o nome das duas pessoas.
As investigações revelaram que as viagens aconteciam passando pelo México, com a utilização de documentos mexicanos falsificados. A Polícia Federal apurou também que os suspeitos alteravam a nacionalidade de brasileiros, indicando que eles eram ucranianos. A mudança, considerando o contexto de guerra no país, ajudaria a obter facilidades no pedido de asilo humanitário feito às autoridades mexicanas e norte-americanas.
Além da busca e apreensão, a Justiça decretou a "indisponibilidade de bens e a restrição de transferência" de um veículo de luxo do casal. Isso significa que a Porsche de cor azul não pode ser vendida ou transferida para outra pessoa enquanto durar a investigação. O valor de uma do modelo 718 Boxster, a depender do ano, pode ultrapassar R$ 1 milhão. Também foram encontrados relógios de marcas como Patek Phillipe e Rolex.
PF cumpre mandados contra casal suspeito de contrabando
Carro e relógios foram encontrados durante cumprimento de mandados no ES e MG Crédito: Reprodução | Polícia Federal
Os investigados poderão responder pelos crimes de promoção de emigração ilegal, envio irregular de criança e de adolescente para o exterior e falsidade ideológica.
A Gazeta procurou a Polícia Federal no Espírito Santo para saber mais sobre o mandado cumprido em Vila Velha, mas a corporação não informou mais detalhes.

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