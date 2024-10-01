Casal é alvo da PF, tem Porsche 'bloqueada' e apartamento revistado na Praia da Costa

PF cumpre mandados contra casal suspeito de contrabando Crédito: Reprodução | PF

Operação Otawwa visa atuar no combate ao contrabando de pessoas. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão em dois endereços ligados ao casal: em Governador Valadares, Um casal apontado como responsável por agenciar viagens irregulares de famílias para os Estados Unidos foi alvo de uma operação da Polícia Federal nesta terça-feira (1º). Avisa atuar no combate ao contrabando de pessoas. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão em dois endereços ligados ao casal: em Governador Valadares, Minas Gerais , e em um condomínio na Praia da Costa, em Vila Velha, no Espírito Santo , onde os investigados têm um apartamento. Não há detalhes sobre o nome das duas pessoas.

As investigações revelaram que as viagens aconteciam passando pelo México, com a utilização de documentos mexicanos falsificados. A Polícia Federal apurou também que os suspeitos alteravam a nacionalidade de brasileiros, indicando que eles eram ucranianos. A mudança, considerando o contexto de guerra no país, ajudaria a obter facilidades no pedido de asilo humanitário feito às autoridades mexicanas e norte-americanas.

Além da busca e apreensão, a Justiça decretou a "indisponibilidade de bens e a restrição de transferência" de um veículo de luxo do casal. Isso significa que a Porsche de cor azul não pode ser vendida ou transferida para outra pessoa enquanto durar a investigação. O valor de uma do modelo 718 Boxster, a depender do ano, pode ultrapassar R$ 1 milhão. Também foram encontrados relógios de marcas como Patek Phillipe e Rolex.

Carro e relógios foram encontrados durante cumprimento de mandados no ES e MG Crédito: Reprodução | Polícia Federal

Os investigados poderão responder pelos crimes de promoção de emigração ilegal, envio irregular de criança e de adolescente para o exterior e falsidade ideológica.