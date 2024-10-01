Felipe Santos Batista e Leonardo Nunes estavam no ponto de ônibus quando foram atingidos pelo carro Crédito: Reprodução

Segundo apuração do repórter João Brito, da TV Gazeta, os homens atropelados costumavam se reunir do lado de fora da empresa de logística onde trabalham. Porém, por conta da chuva, decidiram descansar no local de embarque e desembarque de passageiros – já que é um espaço coberto. Felipe trabalhava na empresa havia somente 10 dias.

O casal do carro ficou preso às ferragens e, para socorrê-los, foi preciso retirar a parte de cima do veículo. Todos os feridos foram levados ao Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um motorista ligou para emergência informando que um automóvel colidiu com seu caminhão e depois, desgovernado, atingiu o ponto de ônibus.

Your browser does not support the audio element. Mortos em ponto de ônibus no Contorno estavam em horário de almoço

“O caminhão tentava trocar de faixa e acabou não observando o veículo de passeio, batendo lateralmente nesse veículo, que capotou e atingiu as pessoas no ponto de ônibus”, explicou Fernando Patrício, agente da PRF.

Os dois motoristas, tanto do caminhão quanto o do carro, foram submetidos a testes de bafômetro, que deram negativo para ingestão de bebida alcoólica. Como os condutores permaneceram no local do acidente, foram ouvidos e liberados pela Polícia Civil.