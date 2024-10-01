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Tragédia

Mortos em ponto de ônibus no Contorno estavam em horário de almoço

Dois homens morreram e cinco pessoas ficaram feridas após carro invadir ponto de ônibus no trecho da BR 101 em Cariacica, no final da manhã de segunda-feira (30)
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

01 out 2024 às 08:59

Publicado em 01 de Outubro de 2024 às 08:59

Filipe Ferreira e Leonardo Nunes estavam no ponto de ônibus quando foram atingidos pelo carro
Felipe Santos Batista e Leonardo Nunes estavam no ponto de ônibus quando foram atingidos pelo carro Crédito: Reprodução
Os dois homens, identificados como Felipe Santos Batista, de 26 anos, e Leonardo Nunes, que morreram após serem atingidos por um carro em um ponto de ônibus na Rodovia do Contorno (BR 101), em Cariacica, no final da manhã de segunda-feira (30), estavam em horário de almoço. Outros três colegas de trabalho das vítimas também se encontravam no local e ficaram gravemente feridos, além de um casal – que sofreu ferimentos médios.
Segundo apuração do repórter João Brito, da TV Gazeta, os homens atropelados costumavam se reunir do lado de fora da empresa de logística onde trabalham. Porém, por conta da chuva, decidiram descansar no local de embarque e desembarque de passageiros – já que é um espaço coberto. Felipe trabalhava na empresa havia somente 10 dias.
O casal do carro ficou preso às ferragens e, para socorrê-los, foi preciso retirar a parte de cima do veículo. Todos os feridos foram levados ao Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um motorista ligou para emergência informando que um automóvel colidiu com seu caminhão e depois, desgovernado, atingiu o ponto de ônibus.
Mortos em ponto de ônibus no Contorno estavam em horário de almoço
“O caminhão tentava trocar de faixa e acabou não observando o veículo de passeio, batendo lateralmente nesse veículo, que capotou e atingiu as pessoas no ponto de ônibus”, explicou Fernando Patrício, agente da PRF.
Os dois motoristas, tanto do caminhão quanto o do carro, foram submetidos a testes de bafômetro, que deram negativo para ingestão de bebida alcoólica. Como os condutores permaneceram no local do acidente, foram ouvidos e liberados pela Polícia Civil.
A reportagem da TV Gazeta confirmou que, durante a noite de segunda-feira, os três trabalhadores feridos seguiam internados em estado grave. O casal sofreu lesões menos graves.

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