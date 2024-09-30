Dois homens morrem atingidos por carro em ponto de ônibus em Cariacica

Carro capotado às margens de rodovia após invadir ponto de ônibus Crédito: Leitor | A Gazeta

TV Gazeta confirmou que, durante a noite, três feridos seguiam internados em estado grave no Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra. Os outros dois sofreram lesões menos graves. Duas pessoas morreram e outras cinco ficaram feridas após um carro invadir um ponto de ônibus na Rodovia do Contorno — BR 101 — em Cariacica , no final da manhã desta segunda-feira (30). Até a última atualização desta matéria, a reportagem daconfirmou que, durante a noite, três feridos seguiam internados em estado grave no Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra. Os outros dois sofreram lesões menos graves.

Segundo apuração do repórter João Brito, da TV Gazeta, os mortos são dois homens que estavam no ponto de ônibus acompanhados de outros três colegas de trabalho. Todos foram atropelados, mas três deles sobreviveram e foram levados para um hospital na Serra. No veículo estava um casal que também ficou ferido.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que foi acionada por um motorista que ligou para emergência informando que um automóvel colidiu no caminhão dele e depois, desgovernado, atingiu o local de embarque e desembarque de passageiros de coletivos.

Os cinco homens atropelados estavam em horário de almoço. Eles costumavam se reunir do lado de fora da empresa de logística onde trabalham, porém, com a chuva, foram para o ponto de ônibus já que é um espaço coberto. As vítimas que morreram foram identificadas como: Leonardo Nunes e Felipe Santos Batista. Felipe trabalhava na empresa havia somente 10 dias.

Felipe Santos Batista e Leonardo Nunes estavam no ponto de ônibus quando foram atingidos pelo carro Crédito: Reprodução

Uma faixa chegou a ser interditada no trecho e liberada por volta das 14h35, segundo a Eco 101, concessionária que administra a via. A Polícia Científica informou que a perícia foi acionada por volta das 12h10. Os corpos das duas vítimas foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML), em Vitória.