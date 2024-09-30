Até mãe e filha: polícia prende parentes de membros do PCV no ES

As informações colhidas na prisão são repassadas a outros integrantes que estão em liberdade, com o intuito de gerir as regiões dominadas pela facção, realizar a tomada de territórios e incitar atos como queima de ônibus e homicídios de policiais, em uma ação chamada "salve geral".

"O 'salve geral' foi muito difundido em São Paulo, seria a tomada de território, você incitar a violência urbana. A gente está falando do crime de organização criminosa, tráfico de drogas, vários crimes que podem estar correlatos a essa conduta que está sendo investigada", reforçou o delegado Alan de Andrade, em entrevista à TV Gazeta.