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Operação Machine Head

Até mãe e filha: polícia prende parentes de membros do PCV no ES

Ação, que aconteceu na manhã desta segunda-feira (30), mirava suspeitos de transmitir ordens do interior da Penitenciária de Segurança Máxima II para quem está em liberdade
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 set 2024 às 10:30

Publicado em 30 de Setembro de 2024 às 10:30

Sete mulheres, entre elas mãe e filha, foram presas pela Polícia Civil durante a Operação Machine Head – que aconteceu na manhã desta segunda-feira (30) em municípios do Espírito Santo. O objetivo da ação era cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão contra familiares de membros do alto escalão do Primeiro Comando de Vitória (PCV), que, segundo a investigação, repassam ordens do interior da Penitenciária de Segurança Máxima II, em Viana, para quem está do lado de fora, e até levam drogas para a cadeia.
As informações colhidas na prisão são repassadas a outros integrantes que estão em liberdade, com o intuito de gerir as regiões dominadas pela facção, realizar a tomada de territórios e incitar atos como queima de ônibus e homicídios de policiais, em uma ação chamada "salve geral".
"O 'salve geral' foi muito difundido em São Paulo, seria a tomada de território, você incitar a violência urbana. A gente está falando do crime de organização criminosa, tráfico de drogas, vários crimes que podem estar correlatos a essa conduta que está sendo investigada", reforçou o delegado Alan de Andrade, em entrevista à TV Gazeta.
A ação visava cumprir 10 mandados de prisão e 18 de busca e apreensão nos municípios de Vitória e Serra, na Grande Vitória; em Aracruz, no Norte do Estado; e em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. As prisões aconteceram nos seguintes locais:
  • Bairro da Penha, Vitória: duas mulheres de 35 e 48 anos
  • Itararé, Vitória: mãe e filha, de 45 e 22 anos
  • Conquista, Vitória: uma mulher de 38 anos
  • Novo Parque, Cachoeiro de Itapemirim: mulher de 41 anos
  • São Benedito, Vitória: mulher de 26 anos

Operação Machine Head contra familiares de faccionados do PCV

A operação foi realizada pela Polícia Civil por meio da Superintendência de Polícia Especializada (SPE), do Centro de Inteligência e Análise Telemática (Ciat), da Subsecretaria de Inteligência da Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp), das Delegacias Especializadas, com apoio da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core).

Atualização

30/09/2024 - 12:30
Após a publicação desta matéria, mais uma mulher foi presa. O texto foi atualizado.

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Aracruz Cachoeiro de Itapemirim Polícia Civil Serra tráfico de drogas Vitória (ES) PCV
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