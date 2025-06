Crime

Jovem é encontrado assassinado a tiros em bairro de Barra de São Francisco

Jonas Lucas da Silva foi encontrado já sem vida no bairro Colina, na noite de domingo (15). Perto dele, três cápsulas deflagradas foram encontradas

Publicado em 16 de junho de 2025 às 17:27

A vítima foi identificada como Jonas Lucas da Silva Crédito: Leitor / Polícia Militar / Montagem A Gazeta

Um jovem identificado pela polícia como Jonas Lucas da Silva foi encontrado morto a tiros na noite de domingo (15), no bairro Colina, em Barra de São Francisco, no Noroeste do Espírito Santo.>

Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar, uma equipe foi acionada para verificar uma possível ocorrência de disparo de arma de fogo. No local, os policiais encontraram um jovem caído no chão, aparentemente inconsciente. A equipe acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192), que confirmou a morte da vítima no local. >

Conforme o documento, durante a análise preliminar da cena realizada pela perícia da Polícia Científica, foram encontradas três cápsulas de munição 9mm deflagradas próximas ao corpo, além de duas perfurações na região do quadril e do abdômen da vítima, aparentemente causadas por projéteis de arma de fogo. A autoria, a dinâmica e a motivação do crime não são mencionadas no boletim de ocorrência.>

A Polícia Científica informou que o corpo da vítima foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Colatina, para ser necropsiado e, liberado para os familiares. >

>

Já a Polícia Civil comunicou que o caso segue sob investigação da Delegacia Regional de Barra de São Francisco e que até o momento, nenhum suspeito foi detido.>

Ajude a polícia Segundo a Polícia Civil, a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.

