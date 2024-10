Foi detido

Biomédico finge ser policial para conseguir cigarro eletrônico em Cariacica

Homem de 41 anos fazia ameaças, com uma arma falsa, a dono de estabelecimento no bairro Vila Palestina; suspeito até usava no carro um giroflex e um comando adaptado para sirene

Um biomédico de 41 anos foi preso após se passar por policial civil para ameaçar um comerciante e conseguir cigarros eletrônicos no bairro Vila Palestina, em Cariacica. O caso, que chega a ser difícil de acreditar, aconteceu na última terça-feira (1º).

Conforme o boletim de ocorrência da Polícia Militar, essa não foi a primeira vez que o biomédico foi até o estabelecimento para ameaçar o proprietário. O dono da loja contou que o mesmo homem aparecia por lá, armado e se identificando como policial civil, e exigia que o empresário arrumasse cigarro eletrônico para ele.

O proprietário respondia sempre que nem vendia esse produto, mas o biomédico insistia. Ele dizia que chamaria todos os policiais que supostamente trabalhavam com ele para fechar a loja e que levaria o dono preso. Na terça-feira, esse episódio aconteceu novamente, mas desta vez com uma promessa: o homem disse que iria retornar às 20h e queria os cigarros.

Quando deu o horário, o proprietário percebeu que o suspeito estava na frente do estabelecimento, dentro de um veículo, atrapalhando o fluxo na frente da loja. Foi aí que ele chamou os policiais.

Os agentes fizeram buscas no veículo e encontraram uma arma falsa, um coldre, um pino e dois papelotes de cocaína. Além disso, o suspeito usava no carro um giroflex e um comando adaptado para sirene.

Ele foi levado até a Delegacia Regional de Cariacica. Em nota, a Polícia Civil informou que o suspeito foi autuado em flagrante por extorsão, fingir ser funcionário público e por posse de drogas para consumo próprio. Ele foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV).

