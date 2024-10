Tensão em Vitória

Suspeitos atiram artefato explosivo em hangar do Notaer durante enterro de jovem

Adolescente de 16 anos foi morto em confronto com a Polícia Militar na noite de segunda-feira (30), em São Benedito, Vitória; desde então, região tem sido palco de tensão

Suspeitos lançam artefato explosivo no hangar do Notaer durante enterro de adolescente morto em Vitória. (Divulgação | Polícia Científica)

O enterro do adolescente, de 16 anos, morto em confronto com a Polícia Militar, na noite de segunda-feira (30), em São Benedito, Vitória, aconteceu na manhã desta quarta-feira (2), no Cemitério de Maruípe, na Capital, e foi marcado por muita tensão. Durante o cortejo, pessoas que estavam no local lançaram um artefato explosivo em direção ao hangar do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer), que fica próximo ao local.

O explosivo caiu perto do caminhão de combustível que abastece as aeronaves e incendiou uma pequena área gramada, sendo o princípio de incêndio rapidamente apagado pelos militares que estavam no local.

Por conta disso, o Notaer acionou apoio da Polícia Militar, por meio do Ciodes (190), e policiais da Força Tática do 1º Batalhão, além de duas aeronaves, se dirigiram ao cemitério, para impedir outros ataques, já que o grupo permanecia no local.

Segundo a Polícia Militar, não houve danos aos equipamentos e nem feridos. A Polícia Científica (PCIES) foi acionada para periciar o material lançado no hangar e uma investigação será iniciada para identificar os autores do ato.

Conforme a Polícia Científica, no local foram identificados e coletados fragmentos de fogos de artifício próximos a uma das aeronaves, ao caminhão que armazena combustível e de um gramado, e que não há constatação de danos.

Procurada, o Notaer informou que foi acionado para sobrevoar a região do Bairro da Penha e entorno e também sobrevoou o cemitério de Maruípe por motivos de segurança, por conta do enterro do adolescente.

Adolescente apreendido no Bairro da Penha

Ainda durante esta quarta-feira, no Bairro da Penha, policiais militares do Batalhão de Ações com Cães (BAC), em patrulhamento tático na região, apreenderam uma pistola calibre 9mm e 32 munições de mesmo calibre, dois carregadores, um rádio comunicador, três rojões, um isqueiro e R$ 65,00 em espécie. O material foi localizado com um adolescente de 16 anos.

Segundo a PM, os policiais viram o menor segurando um rádio comunicador e com uma arma de fogo na cintura, tentando se esconder em uma barbearia ao notar a presença policial. Imediatamente, as equipes foram ao local e abordaram o suspeito. Com ele, os militares encontraram o material apreendido.

Durante a condução do adolescente, aproximadamente 30 pessoas se aproximaram da viatura de forma hostil, sendo necessário solicitar o apoio da Força Tática no local.

O menor de 16 anos foi conduzido à Delegacia Especializada do Adolescente em Conflito com a Lei (Deacle).

A Polícia disse que a ocorrência está em andamento no plantão vigente e somente após a conclusão das oitivas é que haverá informações sobre o procedimento que será adotado pelo delegado da Central de Teleflagrante.

Sem ônibus

Após um confronto que terminou em morte em São Benedito, Vitória, algumas linhas de coletivos que passam pela região mudaram o trajeto: já são dois dias sem que eles subam no Bairro da Penha, por exemplo.

A Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES) informou, no início da tarde desta quarta-feira (2), que "as linhas afetadas são as 073, 173 e 184". Apesar de questionada, a pasta não detalhou se há previsão para a normalização do serviço. Leitores de A Gazeta reforçaram que a linha 074 também não está subindo no Bairro da Penha, desde a manhã de terça-feira (1º).

Para a TV Gazeta, o secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, Leonardo Damasceno, disse que "a inteligência está agindo o tempo inteiro contra a extorsão de comerciantes, toque de recolher, bloqueios ao acesso das pessoas. O Estado não pode deixar que eles dominem esses territórios".

