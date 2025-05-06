Após 29 anos, Vitória não registra homicídio no período de um mês

Vista geral do Bairro Praia do Canto, em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

Pela primeira vez em 29 anos, a cidade de Vitória não registrou nenhum homicídio no período de um mês. O marco histórico foi registrado em abril de 2025, segundo a Prefeitura da Capital

A administração municipal acredita que a redução é resultado de um trabalho conjunto de prevenção, tecnologia, integração e valorização da vida. "Com investimentos robustos em tecnologia, inteligência e valorização dos servidores fortalecemos a segurança municipal e passamos a entregar respostas rápidas das equipes na repressão e na prevenção de crimes", disse Amarílio Boni, secretário de Segurança Urbana da Capital. O prefeito Lorenzo Pazolini também comemorou a conquista: "É fruto de muito trabalho, investimento, integração e, acima de tudo, compromisso com a vida".

O governador Renato Casagrande também falou sobre o resultado da Capital e agradeceu às Forças de Segurança: