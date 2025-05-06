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Foi preso

Homem não se intimida e agride vendedora em frente a delegacia na Serra

Mulher de 33 anos disse agressões cometidas pelo companheiro, de 49 anos, ocorreram durante briga, que começou em carro de aplicativo e terminou em frente à Delegacia Regional da Serra
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

06 mai 2025 às 09:40

Publicado em 06 de Maio de 2025 às 09:40

Nem uma delegacia foi capaz de intimidar um homem de 49 anos, que agrediu a companheira, uma vendedora de 33 anos, com socos em frente à 3ª Delegacia Regional da Serra, em Laranjeiras. O crime ocorreu na tarde de segunda-feira (5). O suspeito, que não está sendo identificado para não expor a vítima, chegou a segurar a mulher pelo pescoço e jogá-la contra carros que estavam no pátio da unidade da Polícia Civil.
Conforme boletim de ocorrência da Polícia Civil, a vendedora disse que já vinha sendo agredida verbalmente desde a manhã de segunda-feira, porque o companheiro recebeu dinheiro da rescisão após ser demitido e ela pediu que ele pagasse as contas de casa, mas o suspeito queria comprar um celular.
Durante a tarde, o homem chamou um carro de aplicativo e estava a caminho de um shopping com a mulher para comprar o aparelho. Mesmo dentro do veículo, a vítima continuou sendo agredida verbalmente. Em determinado momento, o companheiro pediu que o motorista parasse o automóvel, já em frente à Delegacia Regional da Serra, momento em que a vendedora pegou o cartão do bolso dele e quebrou, pois tinha receio de que ele gastasse todo o valor recebido.
O homem então passou a dar socos na vendedora. Quando eles desceram do carro, o suspeito pegou a mulher pelo pescoço, a jogou no chão e contra os carros que estavam no pátio da delegacia.
Segundo o relato do boletim de ocorrência, a mulher foi agredida na frente de diversas pessoas, que gritaram por “polícia”. Foi quando um investigador da Polícia Civil conteve o suspeito e o encaminhou para uma cela dentro da delegacia.
A mulher pediu uma medida protetiva contra o companheiro. Conforme apuração da repórter Alice Sousa, da TV Gazeta, o homem foi autuado em flagrante por lesão corporal na Lei Maria da Penha e encaminhado ao presídio nesta terça-feira (6).

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