Motociclista foi morto em Jucutuquara por desavenças antigas; veja vídeo

De acordo com o delegado Ramiro Diniz, chefe da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória, Dierry já integrou o tráfico de drogas do bairro Tabuazeiro, na Capital, no passado, mas se desentendeu com os criminosos e começou a ser ameaçado, por isso, passou a morar em Cariacica . A ordem era que ele não ficasse pela região, mas o homem costumava ir até o local nos dias em que tinha partida de futebol no campo, para assistir.

Além de ter esse desentendimento com traficantes, segundo a Polícia Cívil, Dierry teve uma briga com Guilherme Milton Lima Moura de Andrade e com o cunhado dele, no passado. Diante disso, sabendo que a vítima iria estar no bairro devido à partida de futebol, Guilherme se juntou com Ítalo Junio Leão de Oliveira, o "Relíquia", e os dois planejaram a execução.

Um dos presos por assassinato tirava fotos ostentando armamento

Mas quem era Ítalo e por que ele embarcou nessa? Conforme as investigações, "Relíquia" era gerente do tráfico do Morro do Macaco e costumava ostentar armas (veja acima). "A motivação de Guilherme era pessoal, e o Ítalo agiu como braço armado do tráfico, concretizando as ameaças que os traficantes do Morro do Macaco já haviam feito contra Dierry", detalhou o delegado.

A dupla então tirou a placa e os adesivos da moto, para dificultar o rastreio, e começou a procurar Dierry (que também estava de moto) pelo bairro. "Começaram a acompanhá-lo de moto. Segundo o próprio Ítalo, teve um momento em que eles conseguiram emparelhar e o Ítalo efetuou o primeiro disparo. Nesse momento Dierry percebeu e acelerou, aí a perseguição começou em alta velocidade", completou Ramiro Diniz.

Perseguição até Jucutuquara

Dierry Alves de Souza, de 32 anos, morto a tiros em Jucutuquara Crédito: Divulgação | Polícia Civil

A perseguição parou em Jucutuquara, na rua principal do bairro, quando Dierry perdeu o controle da motocicleta e caiu. Os bandidos continuaram atrás dele, atirando. As imagens de câmera de segurança flagraram a vítima correndo, desesperada, mesmo após ter caído da moto, mas não conseguiu escapar: ele foi alcançado e baleado.

Prisões

Ítalo Junio Leão de Oliveira, o "Relíquia", e Guilherme Milton Lima Moura de Andrade Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Guilherme, de 19 anos, estava pilotando a moto. Ele foi preso no dia 11 de março, em Tabuazeiro, e confessou o crime. Ítalo, de 22 anos, o autor dos disparos, foi capturado no dia 24 de abril no Morro do Macaco. No momento da detenção, ele estava com drogas, por isso acabou autuado em flagrante por tráfico de drogas.