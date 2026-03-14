Três suspeitos de ataque a tiros são presos durante operação em Nova Venécia

Arma foi apreendida durante operação policial em Nova Venécia, no Noroeste do ES Crédito: Divulgação/ PC e PM

Três suspeitos de cometerem um ataque a tiros foram presos em Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo, na manhã deste sábado (14). As prisões ocorreram nos bairros Aeroporto, Aeroporto II e Coqueiral, além da cidade de São Gabriel da Palha, na região, durante uma operação das polícias Militar e Civil.

Um quarto envolvido já estava preso e deve cumprir pena por mais esse crime. Outros dois investigados seguem foragidos. Também foram apreendidos um revólver com seis munições, um aparelho de choque e dois celulares.

O crime ocorreu em 26 de janeiro no bairro Aeroporto II, quando o grupo armado preparou uma emboscada para duas pessoas. Quando as vítimas chegaram ao portão da casa onde moravam, os suspeitos atiraram contra elas. Uma pessoa foi atingida na nuca e precisou ser hospitalizada e passar por cirurgia. A outra não se feriu.