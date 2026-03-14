A Gazeta - Agora

Tem sugestão ou viu erro? Envie aqui Quer mais notícias? Entre no nosso WhatsApp

Três suspeitos de ataque a tiros são presos durante operação em Nova Venécia

Publicado em 14/03/2026 às 14h49
Arma foi apreendida durante operação policial em Nova Venécia, no Noroeste do ES
Arma foi apreendida durante operação policial em Nova Venécia, no Noroeste do ES Crédito: Divulgação/ PC e PM

Três suspeitos de cometerem um ataque a tiros foram presos em Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo, na manhã deste sábado (14). As prisões ocorreram nos bairros Aeroporto, Aeroporto II e Coqueiral, além da cidade de São Gabriel da Palha, na região, durante uma operação das polícias Militar e Civil.

Um quarto envolvido já estava preso e deve cumprir pena por mais esse crime. Outros dois investigados seguem foragidos.  Também foram apreendidos um revólver com seis munições, um aparelho de choque e dois celulares.

O crime ocorreu em 26 de janeiro no bairro Aeroporto II, quando o grupo armado preparou uma emboscada para duas pessoas. Quando as vítimas chegaram ao portão da casa onde moravam, os suspeitos atiraram contra elas. Uma pessoa foi atingida na nuca e precisou ser hospitalizada e passar por cirurgia. A outra não se feriu.

As investigações apontam ainda que esse crime e um assassinato que ocorreu no bairro Aeroporto na sexta-feira (13) estão interligados e relacionados a disputas pelo controle do tráfico de drogas na região. 

Leia também:

Motorista provoca acidente com morte e foge correndo em Santa Teresa; veja vídeo

Publicidade