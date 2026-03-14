Homem morre após levar tiros e golpes de facão em Nova Venécia

Um homem de 36 anos morreu após ser atacado a tiros e com golpes de facão na noite de sexta-feira (13), no bairro Aeroporto, em Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo. De acordo com a Polícia Militar, a vítima foi encontrada caída no chão ainda com sinais vitais, e uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) iniciou o atendimento de emergência no local.

Apesar de cerca de 40 minutos de tentativas de estabilização, o homem não resistiu aos ferimentos e morreu. A PM ainda informou que a vítima apresentava um corte profundo na face, possivelmente provocado por facão, além de diversas perfurações por arma de fogo. No local do crime também foram encontradas sete cápsulas de munição deflagradas. Buscas foram realizadas na região, mas nenhum suspeito foi localizado.

Homem morreu após ser baleado e sofrer golpes de facão em Nova Venécia Crédito: Reprodução