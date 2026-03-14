Motorista provoca acidente com morte e foge correndo em Santa Teresa; veja vídeo

Um homem de 24 anos morreu após um carro bater contra um poste e um muro durante uma perseguição policial na noite desta sexta-feira (13), no bairro Alvorada, em Santa Teresa, na Região Serrana do Espírito Santo. Após a colisão, o motorista do veículo ficou deitado no chão, informando estar tonto, enquanto era acompanhado de perto por um policial militar. Ele se aproveitou do momento de socorro à vitima presa às ferragens do veículo para correr e fugir.

De acordo com a Polícia Militar, a perseguição começou após o motorista ser flagrado realizando manobras perigosas no Centro da cidade e desobedecer à ordem de parada. Ele ainda teria trafegado na contramão, avançado faixas elevadas e obrigado outros veículos a subirem na calçada para evitar colisões.

Durante o acompanhamento, ele perdeu o controle da direção e bateu contra um poste e um muro. No veículo, os militares encontraram o passageiro preso às ferragens e inconsciente. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e o Corpo de Bombeiros foram acionados, mas o homem já estava morto. Com o motorista, os policiais encontraram um papelote de cocaína e R$ 530,00 em dinheiro.

Motorista provoca acidente com morte e foge correndo em Santa Teresa Crédito: Reprodução