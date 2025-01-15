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Homicídio

Motociclista é assassinado a tiros por dupla em Jucutuquara, Vitória

Dierry Alves de Souza, de 32 anos, estava pilotando quando foi atingido por dois suspeitos, que também estavam em uma moto; crime ocorreu na noite de terça-feira
Vitor Antunes

Vitor Antunes

Publicado em 

15 jan 2025 às 11:09

Publicado em 15 de Janeiro de 2025 às 11:09

Um homem de 32 anos foi assassinado no bairro Jucutuquara, em Vitória, na noite da última terça-feira (14). A Polícia Militar informou que, conforme relatos de uma testemunha, Dierry Alves de Souza estava pilotando quando foi alvo de disparos realizados por dois indivíduos, que estavam em outra moto – o veículo estaria sem placa. 
Segundo informações da repórter Vívia Lima, da TV Gazeta, Dierry e os suspeitos teriam discutido em um posto de combustíveis em Jucutuquara. Houve perseguição, a vítima perdeu o controle do veículo, caiu e tentou fugir a pé, mas foi alcançado pelos suspeitos, que efetuaram novos disparos e atingiram o homem. 
A perícia foi acionada e o caso está sob investigação pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória. Segundo a Polícia Civil, até o momento nenhum suspeito foi detido, e detalhes sobre a investigação não serão divulgados. O corpo de Dierry Alves foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) da Polícia Científica, onde passará por necropsia antes de ser liberado para os familiares.

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