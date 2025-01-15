Motociclista é assassinado a tiros por dupla em Jucutuquara, Vitória

Um homem de 32 anos foi assassinado no bairro Jucutuquara, em Vitória, na noite da última terça-feira (14). A Polícia Militar informou que, conforme relatos de uma testemunha, Dierry Alves de Souza estava pilotando quando foi alvo de disparos realizados por dois indivíduos, que estavam em outra moto – o veículo estaria sem placa.

Segundo informações da repórter Vívia Lima, da TV Gazeta, Dierry e os suspeitos teriam discutido em um posto de combustíveis em Jucutuquara. Houve perseguição, a vítima perdeu o controle do veículo, caiu e tentou fugir a pé, mas foi alcançado pelos suspeitos, que efetuaram novos disparos e atingiram o homem.