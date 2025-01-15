Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Segurança pública

Queda nos homicídios no ES: mais de 1600 vidas preservadas

Entre 2019 e 2024, foram poupadas 1.646 vidas no Espírito Santo, graças às estratégias de repressão qualificada e prevenção de homicídios baseadas em evidências científicas

Públicado em 

14 jan 2025 às 23:00
Pablo Lira

Colunista

Pablo Lira

Com coautoria de Sérgio Krakowiak, doutor em Economia, mestre em Economia (Ufes) e pesquisador do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN)
O Espírito Santo encerrou 2024 com 852 homicídios, o menor número registrado desde 1996, quando se iniciou a série histórica oficial monitorada pela Secretaria de Segurança Pública (Sesp/ES). Pela primeira vez, o estado contabilizou menos de 900 casos em um ano, representando uma redução de 12,7% em relação a 2023, que teve 976 ocorrências. Com isso, a taxa de homicídios caiu para 20,8 por 100 mil habitantes, a menor taxa dos últimos 38 anos, segundo os dados do Ministério da Saúde.
Como já demonstramos em outros artigos nesta coluna semanal, o Programa Estado Presente em Defesa da Vida tem contribuído significativamente para que o Espírito Santo consolide cada vez mais um caminho de redução dos homicídios.

Veja Também

Registro de menos de 900 homicídios no ES é novo patamar de civilidade

ES fecha 2024 com o menor número de homicídios em 28 anos

Grande cidade do ES tem dois homicídios a cada três dias

Implementado desde 2011 e aprimorado ao longo dos anos, o programa envolve diretamente a alta gestão estadual, com o governador liderando o planejamento e a tomada de decisões, integrando esforços do Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, secretarias estaduais, forças de segurança, municípios e a Agência Brasileira de Inteligência (Abin).
As ações são organizadas em eixos de repressão qualificada e prevenção social à criminalidade violenta, focando na proteção de grupos de risco, como jovens negros do sexo masculino, e em territórios com altos índices de assassinatos.
A integração territorial das ações de repressão e prevenção à violência é realizada por meio das Regiões Integradas de Segurança Pública (RISPs) e Áreas Integradas de Segurança Pública (AISPs). Embora a estrutura de governança do programa tenha sido desmobilizada entre 2015 e 2018, os legados das RISPs e AISPs foram fundamentais para manter a tendência de redução dos homicídios, mesmo após a crise de segurança pública em fevereiro de 2017.
O Estado Presente foi plenamente retomado em 2019, consolidando-se como uma política de segurança pública baseada em evidências científicas, com mecanismos transparentes de governança, gestão, monitoramento e avaliação. Organizações internacionais, como o Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), Instituto Sou da Paz e Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), reconhecem o programa como exitoso, uma referência internacional de política de segurança pública.
Antes da retomada do programa, entre 2015 e 2018, a média anual de homicídios no estado era de 1.273 casos. Supondo que essa média se mantivesse na ausência do Programa Estado Presente, temos o que chamamos de "cenário contrafactual", ou seja, uma estimativa de como seriam os números de homicídios caso a política não tivesse sido retomada.
Comparando os números reais de homicídios após a retomada do programa (de 2019 a 2024) com o cenário contrafactual, podemos calcular, de forma simplificada, quantas vidas foram poupadas em cada ano.
Por exemplo, em 2019, os 987 homicídios registrados ficaram 286 abaixo do cenário contrafactual de 1.273, o que significa que 286 vidas foram poupadas. Seguindo o mesmo raciocínio para os anos subsequentes e somando os resultados de cada ano, chegamos ao total de 1.646 vidas preservadas entre 2019 e 2024, homicídios que não aconteceram graças à contribuição das estratégias de repressão qualificada e prevenção de homicídios baseadas em evidências científicas.
Viaturas da Polícia Civil
Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa Crédito: Fernando Madeira
Essa estimativa pode ser tomada como um ponto de partida para uma avaliação preliminar sobre a redução dos homicídios no Espírito Santo. Uma pesquisa de avaliação de impacto mais robusta, utilizando modelos econométricos, já está em curso no Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), onde o projeto “Impacto do Programa Estado Presente na Taxa de Homicídios do Espírito Santo” está sendo desenvolvido no âmbito do Observatório da Segurança Cidadã, com o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes).
Os resultados aqui analisados evidenciam o esforço contínuo e a mobilização do Estado na consolidação de uma tendência de redução dos homicídios, favorecendo o fortalecimento da segurança cidadã e a construção de uma cultura de paz no território capixaba.

Pablo Lira

Pos-Doutor em Geografia, mestre em Arquitetura e Urbanismo (Ufes), pesquisador do IJSN e professor da Universidade Vila Velha (UVV). Escreve as quartas

Tópicos Relacionados

homicídio Instituto Jones dos Santos Neves Segurança Pública
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Por que Gilmar Mendes pediu à PGR para investigar relator da CPI do Crime Organizado
Turismo: o avanço da capixaba Apex Partners na CVC
Imagem BBC Brasil
Ramagem é solto nos EUA após dois dias detido pelo ICE: o que sabe

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados