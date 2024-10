Motorista de aplicativo é morto a tiros dentro de carro em Colatina

Delegado responsável pelas investigações disse que informações preliminares apontam que Weverten Bento Milanez pode ter sido vítima de emboscada

Um motorista de aplicativo, identificado como Weverten Bento Milanez, sem idade divulgada, foi morto a tiros dentro do carro no bairro Vista da Serra, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na noite de quarta-feira (2). Segundo a Polícia Militar, ele chegou a ser socorrido e encaminhado para o Hospital Estadual Silvio Avidos, na cidade, mas não resistiu aos ferimentos e falecdeu horas depois.