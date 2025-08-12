Home
Adolescente se entrega após atirar por engano em jovem em Guaçuí

Crime aconteceu no sábado (9) quando menor foi até a casa de um homem que estaria o ameaçando; vítima está internada em Cachoeiro de Itapemirim

Carol Leal

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 17:30

Crime aconteceu no sábado (9) no Centro de Guaçuí

Um adolescente de 17 anos se apresentou na delegacia no início da tarde desta terça-feira (12) após atirar em um homem de 26 anos no Centro de Guaçuí, no Caparaó do Espírito Santo, no último sábado (9). Conforme investigações realizadas pelo Setor de Inteligência da Delegacia de Guaçuí, foi possível identificar o menor através da análise de imagens.

Crime aconteceu no sábado (9) quando menor foi até a casa de um homem que estaria o ameaçando; vítima está internada em Cachoeiro de Itapemirim

Acompanhado de um responsável legal, o jovem contou para a Polícia Civil que estava sofrendo ameaças do ex-companheiro de uma tia dele. O menor foi até a casa do homem com um revólver calibre .22 e, ao ver uma pessoa saindo com um capacete, começou a atirar até perceber que não era o homem em questão. A vítima era um jovem de 26 anos que estava em liberdade temporária, conhecida como "saidinha", devido a uma condenação. 

Os tiros também acertaram e quebraram as janelas de vidro de uma residência. Após fugir, o adolescente deixou o casaco que usava no momento do crime próximo ao antigo matadouro municipal, local onde havia se escondido. A peça foi localizada pela polícia. Mais tarde, enquanto se dirigia ao bairro Vila dos Professores, o menor escondeu a arma debaixo de um caminhão ao notar a presença de policiais.

Segundo a Polícia Civil o adolescente de 17 anos já tem passagem por tráfico de drogas. Após se apresentar na delegacia, ele foi ouvido e liberado, visto que não havia flagrante. O processo será encaminhado para o Ministério Público do Espírito Santo e, caso seja solicitado pela Justiça, o menor poderá ser internado.

 A vítima segue internada no Hospital Santa Casa de Misericórdia, em Cachoeiro de Itapemirim, e não há informações sobre o estado de saúde. 

