Homem de 26 anos fica ferido após ser baleado em Guaçuí

Um homem com as mesmas características do suspeito de atirar chegou a ser visto pelos militares, mas conseguiu fugir, deixando uma arma para trás

Publicado em 10 de agosto de 2025 às 19:11

Uma arma que possivelmente foi usada pelo criminoso foi apreendida Crédito: Divulgação- Polícia Militar

Um homem de 26 anos foi baleado na noite deste sábado (9), em Guaçuí, na região do Caparaó, no Espírito Santo. Ele está em liberdade temporária, também conhecida como "saidinha", devido a uma condenação. A identidade da vítima e detalhes do crime não foram divulgados. Uma arma que possivelmente teria sido usada na ação foi apreendida.

De acordo com a Polícia Militar, a ocorrência teve início por volta das 21h20. A vítima foi socorrida rapidamente ao pronto-socorro municipal. Buscas foram feitas na região, e os militares visualizaram um homem com características semelhantes às do autor do disparo. Ao perceber a aproximação policial, o suspeito fugiu para uma área de mata.

Durante o acompanhamento, os policiais encontraram no trajeto uma camiseta azul, um revólver inox calibre .22 e a quantia de R$ 40, materiais possivelmente ligados ao crime. Todo o material foi apreendido e encaminhado à 6ª Delegacia Regional de Alegre. Por meio de nota a Polícia Civil informa que o fato será investigado por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Guaçuí e, até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido. Para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada.

