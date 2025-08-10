Homem de 26 anos fica ferido após ser baleado em Guaçuí

Publicado em 10 de agosto de 2025 às 19:11
Um homem de 26 anos foi baleado na noite deste sábado (9), em Guaçuí, na região do Caparaó, no Espírito Santo. Ele está em liberdade temporária, também conhecida como "saidinha", devido a uma condenação. A identidade da vítima e detalhes do crime não foram divulgados. Uma arma que possivelmente teria sido usada na ação foi apreendida.
De acordo com a Polícia Militar, a ocorrência teve início por volta das 21h20. A vítima foi socorrida rapidamente ao pronto-socorro municipal. Buscas foram feitas na região, e os militares visualizaram um homem com características semelhantes às do autor do disparo. Ao perceber a aproximação policial, o suspeito fugiu para uma área de mata.
Durante o acompanhamento, os policiais encontraram no trajeto uma camiseta azul, um revólver inox calibre .22 e a quantia de R$ 40, materiais possivelmente ligados ao crime. Todo o material foi apreendido e encaminhado à 6ª Delegacia Regional de Alegre. Por meio de nota a Polícia Civil informa que o fato será investigado por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Guaçuí e, até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido. Para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o