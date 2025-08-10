Home
>
Polícia
>
Neto rouba avó com ajuda da namorada e casal acaba preso em Colatina

Neto rouba avó com ajuda da namorada e casal acaba preso em Colatina

Jovem de 26 anos e a namorada, de 29, foram autuados por furto qualificado e ameaça contra a mulher de 75 anos, conforme a Lei Maria da Penha

Fabrício Silva

Jornalista / [email protected]

Publicado em 10 de agosto de 2025 às 12:23

15ª Delegacia Regional de Colatina
Idosa é roubada e ameaçada em Colatina Crédito: Governo do ES

Um jovem de 26 anos e a namorada dele, de 29, acabaram presos após furtarem cerca de R$ 1.100 da bolsa de uma mulher idosa, de 75 anos, que é avó do suspeito. O crime aconteceu no bairro Carlos Germano Naumann, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na noite de sexta-feira (8). A Polícia Militar disse que, conforme relatos de testemunhas, após o furto vizinhos localizaram o casal e chegaram a agredir os dois, mas eles conseguiram escapar.

Recomendado para você

Vítima de 31 anos foi morta na madrugada deste domingo (10), em Córrego do Rochedo; Polícia Civil disse que o caso está sendo investigado pela Delegacia de Águia Branca

Homem é assassinado a tiros na cozinha de casa em Águia Branca

Jovem de 26 anos e a namorada, de 29, foram autuados por furto qualificado e ameaça contra a mulher de 75 anos, conforme a Lei Maria da Penha

Neto rouba avó com ajuda da namorada e casal acaba preso em Colatina

Allini Vial disse, nas redes sociais, que a filha Sophia, de 15 anos, estava dentro do carro com a família quando foi atingida, no sábado (9); fato ocorreu no bairro Santa Rita

Mãe de adolescente morta em ataque em Vila Velha faz apelo por justiça

A PM disse que os suspeitos fugiram em um ônibus, mas foram abordados pela corporação durante o trajeto. Com o jovem e a namorada foram encontrados R$ 68, mas havia, dentro do coletivo, R$ 1.050 do dinheiro furtado. O casal foi conduzido à Delegacia Regional de Colatina, para onde a idosa também foi levada para prestar queixa pelo crime. No caminho até a unidade policial, mesmo na presença dos militares, os dois teriam ameaçado a vítima.

A Polícia Civil disse que o casal foi autuado em flagrante por furto qualificado e ameaça, na forma da Lei Maria da Penha, e encaminhado ao sistema prisional. Eles não estão sendo identificados para não expor a mulher idosa furtada, já que há parentesco entre um dos suspeitos e a vítima.

Este vídeo pode te interessar

Leia mais

Imagem - Mãe de adolescente morta em ataque em Vila Velha faz apelo por justiça

Mãe de adolescente morta em ataque em Vila Velha faz apelo por justiça

Imagem - Casagrande se manifesta sobre ataque em Vila Velha: "Vamos prender todos os envolvidos"

Casagrande se manifesta sobre ataque em Vila Velha: "Vamos prender todos os envolvidos"

Imagem - Ataque a tiros mata mulher e adolescente e fere duas crianças em Vila Velha

Ataque a tiros mata mulher e adolescente e fere duas crianças em Vila Velha

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais