Neto rouba avó com ajuda da namorada e casal acaba preso em Colatina

Jovem de 26 anos e a namorada, de 29, foram autuados por furto qualificado e ameaça contra a mulher de 75 anos, conforme a Lei Maria da Penha

Publicado em 10 de agosto de 2025 às 12:23

Idosa é roubada e ameaçada em Colatina Crédito: Governo do ES

Um jovem de 26 anos e a namorada dele, de 29, acabaram presos após furtarem cerca de R$ 1.100 da bolsa de uma mulher idosa, de 75 anos, que é avó do suspeito. O crime aconteceu no bairro Carlos Germano Naumann, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na noite de sexta-feira (8). A Polícia Militar disse que, conforme relatos de testemunhas, após o furto vizinhos localizaram o casal e chegaram a agredir os dois, mas eles conseguiram escapar.



A PM disse que os suspeitos fugiram em um ônibus, mas foram abordados pela corporação durante o trajeto. Com o jovem e a namorada foram encontrados R$ 68, mas havia, dentro do coletivo, R$ 1.050 do dinheiro furtado. O casal foi conduzido à Delegacia Regional de Colatina, para onde a idosa também foi levada para prestar queixa pelo crime. No caminho até a unidade policial, mesmo na presença dos militares, os dois teriam ameaçado a vítima.

A Polícia Civil disse que o casal foi autuado em flagrante por furto qualificado e ameaça, na forma da Lei Maria da Penha, e encaminhado ao sistema prisional. Eles não estão sendo identificados para não expor a mulher idosa furtada, já que há parentesco entre um dos suspeitos e a vítima.

