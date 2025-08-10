Violência

Homem é assassinado a tiros na cozinha de casa em Águia Branca

Vítima de 31 anos foi morta na madrugada deste domingo (10), em Córrego do Rochedo; Polícia Civil disse que o caso está sendo investigado pela Delegacia de Águia Branca

Fabrício Silva Jornalista / [email protected]

Publicado em 10 de agosto de 2025 às 12:59

Um homem de 31 anos foi morto a tiros dentro de casa, na madrugada deste domingo (10) dentro de casa, no Córrego do Rochedo, zona rural de Águia Branca, no Noroeste do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, a vítima – que não teve o nome divulgado – foi encontrada caída na cozinha, já sem vida. Na residência os policiais apreenderam uma espingarda.

A perícia da Polícia Científica foi acionada para o local. O corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Colatina.

A Polícia Militar disse que a esposa do homem contou aos militares que no dia anterior ao crime o casal estava em uma confraternização na casa do irmão dela e o marido saiu sem avisar.

A Polícia Civil informou que o caso está sendo investigado pela Delegacia de Águia Branca, e que nenhum suspeito do crime foi preso. A corporação destacou que qualquer informação que possa ajudar nas investigações pode ser repassada de forma anônima pelo Disque-Denúncia 181 ou pelo site disquedenuncia181.es.gov.br, onde é possível anexar imagens e vídeos.



