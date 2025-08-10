Home
>
Polícia
>
Homem é assassinado a tiros na cozinha de casa em Águia Branca

Homem é assassinado a tiros na cozinha de casa em Águia Branca

Vítima de 31 anos foi morta na madrugada deste domingo (10), em Córrego do Rochedo; Polícia Civil disse que o caso está sendo investigado pela Delegacia de Águia Branca

Fabrício Silva

Jornalista / [email protected]

Publicado em 10 de agosto de 2025 às 12:59

Um homem de 31 anos foi morto a tiros dentro de casa, na madrugada deste domingo (10) dentro de casa, no Córrego do Rochedo, zona rural de Águia Branca, no Noroeste do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, a vítima – que não teve o nome divulgado – foi encontrada caída na cozinha, já sem vida. Na residência os policiais apreenderam uma espingarda.

Recomendado para você

Vítima de 31 anos foi morta na madrugada deste domingo (10), em Córrego do Rochedo; Polícia Civil disse que o caso está sendo investigado pela Delegacia de Águia Branca

Homem é assassinado a tiros na cozinha de casa em Águia Branca

Jovem de 26 anos e a namorada, de 29, foram autuados por furto qualificado e ameaça contra a mulher de 75 anos, conforme a Lei Maria da Penha

Neto rouba avó com ajuda da namorada e casal acaba preso em Colatina

Allini Vial disse, nas redes sociais, que a filha Sophia, de 15 anos, estava dentro do carro com a família quando foi atingida, no sábado (9); fato ocorreu no bairro Santa Rita

Mãe de adolescente morta em ataque em Vila Velha faz apelo por justiça

A perícia da Polícia Científica foi acionada para o local. O corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Colatina.

A Polícia Militar disse que a esposa do homem contou aos militares que no dia anterior ao crime o casal estava em uma confraternização na casa do irmão dela e o marido saiu sem avisar.

A Polícia Civil informou que o caso está sendo investigado pela Delegacia de Águia Branca, e que nenhum suspeito do crime foi preso. A corporação destacou que qualquer informação que possa ajudar nas investigações pode ser repassada de forma anônima pelo Disque-Denúncia 181 ou pelo site disquedenuncia181.es.gov.br, onde é possível anexar imagens e vídeos.

Leia mais

Imagem - Neto rouba avó com ajuda da namorada e casal acaba preso em Colatina

Neto rouba avó com ajuda da namorada e casal acaba preso em Colatina

Imagem - Mãe de adolescente morta em ataque em Vila Velha faz apelo por justiça

Mãe de adolescente morta em ataque em Vila Velha faz apelo por justiça

Imagem - Casagrande se manifesta sobre ataque em Vila Velha: "Vamos prender todos os envolvidos"

Casagrande se manifesta sobre ataque em Vila Velha: "Vamos prender todos os envolvidos"

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Região Noroeste do ES

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais