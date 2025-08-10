Veja vídeo

Mãe de adolescente morta em ataque em Vila Velha faz apelo por justiça

Allini Vial disse, nas redes sociais, que a filha Sophia, de 15 anos, estava dentro do carro com a família quando foi atingida, no sábado (9); fato ocorreu no bairro Santa Rita

Publicado em 10 de agosto de 2025 às 09:53

A mãe da adolescente Sophia Vial fez um apelo nas redes sociais, pedindo justiça pela filha, assassinada em Santa Rita, Vila Velha, enquanto estava dentro do carro da família. A menina de 15 anos foi uma das cinco vítimas atingidas no último sábado (9) na região: além dela, uma manicure de 31 anos morreu e outras três pessoas foram baleadas — uma criança de 3 anos, um menino de 9 e um homem que estava em um bar. Segundo testemunhas, o ataque teria relação com a guerra do tráfico de drogas.

"Uma mãe que está pedindo! Eu nunca apareci aqui, mas eu preciso fazer justiça pela minha filha inocente, morreu inocente na minha frente! Eu quero pedir a quem estiver vendo esse vídeo: me ajude, para que quem fez isso seja preso. Não vou falar para vocês que vou perdoar agora porque meu coração está despedaçado, mas quem fez isso com a minha filha tem que pagar. A minha filha era perfeita, linda", desabafou Allini Vial, nos stories do Instagram dela (confira acima).

Essa guerra de Santa Rita já matou tanta gente inocente, agora foi a vez da minha filha, que morreu na minha frente dentro do carro, com um tiro. Me ajude a fazer justiça pela vida da minha filha! A gente precisa parar esses bandidos! Allini Vial Mãe de adolescente morta em Vila Velha

Além do apelo em vídeo, Allini fez uma publicação com informações do sepultamento e velório. Na descrição, ela reforçou que a adolescente era inocente. "Você se foi por essa guerra do tráfico sem nunca ter pisado em uma boca de fumo. Eu te amo para sempre", escreveu a mãe.

Homem seria alvo dos tiros

Conforme apuração da TV Gazeta, suspeitos passaram de moto atirando na rua. O alvo seria um homem, que estava em um bar. Ele foi atingido, mas conseguiu correr e foi socorrido. Sophia, que estava dentro do carro da família passando pelo local, chegou a ser levada para o hospital, mas não resistiu.

Outra vítima morta durante o ataque foi a manicure Andrezza Conceição, de 31 anos, que deixou quatro filhos. E não parou por aí: duas crianças que estavam no bairro foram atingidas pelos tiros: uma de três anos, baleada na perna, e um menino de 9 anos. Ambos foram levados para hospitais.

Sophia Vial, de 15 anos, e Andrezza Conceição, de 31, morreram baleadas Crédito: Redes Sociais

O governador do Estado, Renato Casagrande, manifestou-se nas redes sociais sobre o caso. “Diante da crueldade dos ataques que atingiram inocentes, nossas forças de segurança estão nas ruas, em operações integradas, para prender todos os envolvidos. Seguiremos firmes até que os responsáveis sejam presos e responsabilizados”, escreveu na publicação.

A reportagem de A Gazeta pediu informações às polícias Civil e Militar, desde a tarde de sábado, mas não houve retorno até a publicação desta matéria.

