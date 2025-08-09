Vítimas inocentes

Casagrande se manifesta sobre ataque em Vila Velha: "Vamos prender todos os envolvidos"

As vítimas são a adolescente Sofia Vial da Silva, de 15 anos, e a manicure Andrezza Conceição, de 31 anos. Além delas, duas crianças ficaram feridas

Publicado em 9 de agosto de 2025 às 20:14

Sofia Vial da Silva, de 15 anos, e Andrezza Conceição, 31, morreram baleadas Crédito: Reprodução redes sociais

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, afirmou na noite deste sábado (9) que as forças de segurança estão nas ruas para prender todos os envolvidos no ataque a tiros que deixou duas pessoas mortas e duas crianças feridas em Vila Velha.

“Diante da crueldade dos ataques que atingiram inocentes, nossas forças de segurança estão nas ruas, em operações integradas, para prender todos os envolvidos. Seguiremos firmes até que os responsáveis sejam presos e responsabilizados. Trabalhamos com pulso firme e rigor, ampliando o policiamento, fortalecendo a inteligência e combatendo o crime em todas as frentes”, disse Casagrande em publicação na rede social X (antigo Twitter).

A manicure Andrezza Conceição, de 31 anos, mãe de quatro filhos, é uma das vítimas. Ela morreu no local. A outra vítima fatal foi Sofia Vial da Silva, de 15 anos, que chegou a ser socorrida para o Hospital Evangélico de Vila Velha, mas não resistiu. Uma criança, de apenas 3 anos, foi atingida na perna e levada para o Hospital Estadual Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba). Um menino de 9 anos também foi ferido e está internado.

O crime aconteceu na tarde deste sábado no bairro Santa Rita, na Região 5 de Vila Velha. Segundo apuração da TV Gazeta, homens em uma moto passaram atirando.

Enquanto a polícia atendia a ocorrência, em uma outra rua do bairro um suspeito de moto atirou em um homem que estava em um bar. Mesmo ferido, ele conseguiu correr e fugir. O homem foi socorrido por pessoas na rua e levado ao Hospital Evangélico, no município.

A Polícia Militar e a Polícia Civil informaram que, até o momento, não há informações sobre a motivação ou a identidade dos suspeitos.

Onda de violência

No mês passado, uma escalada da violência na Região 5 de Vila Velha, marcada por disputas entre facções criminosas mobilizou as forças de segurança do Estado.

De acordo com investigações da Polícia Civil, a tensão aumentou após a prisão, em maio, de Lucas de Almeida Bernardo, um dos líderes do Terceiro Comando Puro (TCP). O grupo rival, Primeiro Comando de Vitória (PCV), tenta expandir seu domínio, mas enfrenta resistência, inclusive de facções dissidentes do próprio PCV.

As ordens para os ataques, segundo a polícia na ocasião, partem de dentro de presídios. Para conter a violência, o governo chegou a mobilizar mais de 120 agentes, incluindo equipes do Batalhão de Missões Especiais (BME), Batalhão de Ação com Cães (BAC), Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) e Ronda Ostensiva Municipal (Romu).

