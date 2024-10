Morro da Boa Vista

Confronto termina com morte, prisão e toque de recolher em Vila Velha

Situação aconteceu na noite de quarta-feira (2), depois que os policiais viram os dois suspeitos com armas; houve troca de tiros e prisão

Munições, arma e materiais apreendidos durante operação no Morro da Boa Vista. (Reprodução | Polícia Militar)

Um confronto entre policiais militares e suspeitos terminou com a morte de um adolescente de 15 anos e a prisão de um jovem de 25 anos no Morro da Boa Vista, no bairro São Torquato, em Vila Velha. A Polícia Militar informou que o conflito aconteceu na noite de quarta-feira (2), depois que policiais vira uma dupla com armas. A corporação afirma que os indivíduos dispararam contra os militares, que revidaram. A comunidade é conhecida por sofrer com atuação do tráfico de drogas. Comércios e escolas tiveram o funcionamento afetados nesta quinta-feira (3) por conta da tensão.

Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar, os agentes estavam em patrulhamento na região na noite de quarta-feira (2) quando viram dois indivíduos com armas de fogo. Eles estavam em um local conhecido como "Jamaica". Ao notar a presença dos policiais, um dos suspeitos teria apontado a arma para os militares e começado a atirar. Foi neste momento que, segundo a PM, começou a troca de tiros na região.

Policiais solicitaram apoio durante o confronto e encontraram, em uma das ruas a região, um adolescente de 15 anos caído no chão. Ao ver a chegada da PM, ele disse que "perdeu" – como uma espécie de rendição após iniciar o confronto. Perto dele havia uma pistola com numeração raspada, além de carregador e munições.

Consta no boletim que ele foi encontrado vivo e com sinais vitais. A reportagem apurou nesta quinta-feira (3), no entanto, que o adolescente morreu após o confronto. O adolescente foi identificado como Atila Costa das Graças.

Atila Costa das Graças, adolescente de 15 anos que morreu em confronto no Morro da Boa Vista. (Reprodução| Redes sociais)

O boletim informa que outros indivíduos foram vistos com sacolas e rádios nas mãos. A polícia realizou um cerco e abordou um homem conhecido por ser o "frente" – termo usado para denominar liderança - do Morro da Boa Vista. O jovem de 25 anos ainda tentou correr e deu socos e chutes para evitar a abordagem da PM, mas acabou detido, segundo a corporação.

Procurada, a Polícia Civil informou que a ocorrência foi entregue na Delegacia Regional de Vila Velha, e disse que o suspeito de 25 anos assinou um termo circunstanciado (TC) por resistência à ação policial e foi liberado após assumir o compromisso de comparecer em juízo. Segundo a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), o jovem tem registros de entradas no sistema prisional desde março de 2021 por homicídio e porte ilegal de arma de fogo. Ele foi solto por meio de alvará expedido pela Justiça em fevereiro de 2024.

A arma apreendida será encaminhada para o Departamento de Balística Forense, da Polícia Científica (PCIES), juntamente com as munições e carregadores. As drogas apreendidas serão encaminhadas para o Laboratório de Química Forense, da Polícia Científica (PCIES), para serem analisadas e, posteriormente, incineradas.

O corpo do adolescente de 15 anos foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), da Polícia Científica, em Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. O caso seguirá sob investigação do Serviço de Investigações Especiais (SIE) do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP), que investiga ocorrências de confronto com agentes de segurança do Estado.

Manhã com toque de recolher e saída de estudantes de escola

A quinta-feira (3) amanheceu com toque de recolher nas ruas e ao menos uma escola fechada no bairro São Torquato horas após o confronto. Conforme apurado pela repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta, responsáveis por estudantes foram até a Unidade Municipal de Educação Infantil Juvacy Frechiani buscar as crianças. Estudantes foram vistos saindo da unidade acompanhados dos pais. A TV Gazeta apurou que, apesar do confronto, os ônibus estão circulando na região e há alguns poucos comércios abertos.

A Polícia Militar informou nesta quinta (3) que reforçou o policiamento na região, com apoio de militares da 17ª Companhia Independente. Apesar de estudantes terem sido vistos saindo da escola, a Prefeitura de Vila Velha, por meio da assessoria de comunicação, informou que as escolas municipais da região e a Unidade de Saúde de São Torquato estão funcionando normalmente. A Guarda Municipal de Vila Velha está dando o apoio necessário, segundo a prefeitura.

Região é conhecida por atuação do tráfico

O boletim de ocorrência da Polícia Militar informa que moradores relatam a presença constante de indivíduos nas ruas ostentando armas de fogo e fazendo uma espécie de "patrulhamento". Com medo, os populares preferem não se identificar.

PM faz patrulhamento um dia após confronto que baleou adolescente no Morro da Boa Vista. (Priciele Venturini)

O boletim de ocorrência detalha que o Morro da Boa Vista é controlado pela facção criminosa Primeiro Comando de Vitória (PCV), que atua também no Bairro da Penha.

Atualização Após publicação desta matéria, o nome do jovem de 25 anos detido durante a ação da PM no Morro da Boa Vista, em Vila Velha, foi retirado do texto porque a Polícia Civil informou que ele foi liberado após assinar Termo Circunstanciado (TC) da Delegacia Regional do município.

