Homem se recusa a vender celular e acaba sequestrado e torturado no ES

Vítima disse que foi agredida com marteladas no pulso, nos joelhos, e teve a língua e dedos apertados com um alicate

Publicado em 29 de julho de 2025 às 10:51

Material apreendido na casa do suspeito, em Atílio Vivácqua Crédito: Polícia Militar

Um jovem de 26 anos foi preso após ser denunciado por ter torturado e ameaçado outro homem, de 30 anos, em Pechincha, interior de Atílio Vivácqua, no Sul do Espírito Santo, na noite de segunda-feira (28). De acordo com o registro da Polícia Militar, o crime aconteceu após a vítima ter se negado a trocar um celular por cocaína.>

A vítima disse aos militares que o suspeito o procurou no domingo (27), no Centro, dizendo que queria comprar o celular do homem em troca de 75 gramas de cocaína. Após a recusa, uma nova proposta em dinheiro foi feita, mas o suspeito, que estava armado, tomou o telefone da vítima e não pagou. O homem então procurou a polícia para denunciar o caso.>

Acontece que a mulher do suspeito viu a vítima fazendo contato com a polícia e contou ao marido. Armado, o criminoso forçou a vítima a entrar em um carro e o levou até uma casa na localidade de Pechincha. >

Tortura

Lá, o rapaz foi mantido em cárcere privado e ameaçado de morte. Ele também relatou que foi torturado com marteladas no pulso, nos joelhos, e teve a língua e dedos apertados com um alicate. Por telefone, o suspeito também ameaçou a mãe da vítima, para que ela não o denunciasse para a polícia. Depois de um tempo, o homem foi liberado e procurou as autoridades.>

A Polícia Militar informou que foi até a casa do suspeito e viu que ele estava com uma submetralhadora. Um cerco foi montado e, após uso de força para abrir a porta, que era bloqueada pela mulher do criminoso, ele foi abordado. Os policiais encontraram o celular da vítima, drogas como cocaína, maconha e haxixe, além de R$ 2,6 mil. A arma foi achada dentro de um sofá. Na casa também estavam as filhas do casal, de 7 e 5 anos.>

O suspeito foi levado para a Delegacia de Cachoeiro de Itapemirim e autuado em flagrante por tráfico de drogas majorado e foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP). >

