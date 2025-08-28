Perseguidor identificado

Homem é preso após cometer crime de stalking contra ex-namorada em Vitória

Além do crime de stalking, o homem ainda é suspeito de praticar ameaça, violência psicológica e falsidade ideológica; ele foi preso no bairro Jardim da Penha

Publicado em 28 de agosto de 2025 às 16:24

"Hoje recebi a melhor mensagem da minha vida, que tudo acabou". Este foi o relato de uma universitária de 26 anos que, após anos de muita angústia e sofrimento, conseguiu se libertar de tudo isso depois que a Polícia Civil descobriu e prendeu quem era a pessoa por trás das mensagens de ameaças e difamações: o próprio ex-namorado, de 45 anos.

Toda a situação de medo e terror começou há três anos, em agosto de 2022, e só terminou nesta quinta-feira (28), após a polícia prender o suspeito na própria casa, localizada em Jardim da Penha, na Capital capixaba. Com ele também foram apreendidos celulares e notebooks.

Prisão do suspeito de praticar crime de stalking ocorreu no bairro Jardim da Penha, em Vitória Crédito: Reprodução/Google Street View

O homem - que é mecânico de avião - é suspeito de perseguir, ameaçar e cometer violência psicológica contra a ex-namorada. Os crimes eram cometidos por meio de números telefônicos de diversos Estados, com mensagens enviadas pelo WhatsApp e SMS, onde o homem detalhava a rotina, fazia ameaças e difamava a vítima. O suspeito utilizava diversos Comprovantes de Situação Cadastral (CPFs) falsos para comprar os chips e enviar as mensagens. Inclusive, foi por um dos chips dele que a polícia conseguiu identificar o suspeito. Na época do término, a vítima fez um boletim de ocorrência, dizendo que estava recebendo mensagens de ameaça, agressão física, cunho sexual e até de que "não ia passar dessa".

Para cometer os crimes, o suspeito não se identificava. A mulher – que é estudante de Engenharia Sanitária e Ambiental – contou como tudo começou. "Foi um relacionamento breve, ele era carinhoso e decidi não continuar, foi aí que tudo começou. Sempre mensagens pesadas ameaçando minha vida e muita calúnia sobre mim, falando sobre aborto, muito pesado de escrever. Eles enviam por SMS e WhatsApp, mandava até para minha mãe. Hoje estou tentando terminar a faculdade, mas está difícil continuar", contou a mulher, que não será identificada.

Mesmo perseguindo a vítima, o homem era bastante carinhoso, segundo ela. "Ele sempre foi muito carinhoso e continuamos com uma relação de amizade. Nas mensagens, no começo, ela se passava por mãe de amiga, depois por outras mulheres, me chamando de amante, foi uma série de personagens, mas nunca ele. Isso afetou a minha vida. Abalou a minha relação com a minha família porque a gente vivia em pânico".

Ela ainda disse que o ex-namorado a perseguia não somente por mensagens. "Ele sempre me rondava e eu achava que era coincidência. No meu aniversário, eu saía e voltava para casa e ele tava estacionado. Mas não queria acreditar que era ele fazendo parecer que era coincidência", disse.

"Melhor mensagem da minha vida"

A vítima destacou que a notícia da descoberta do suspeito foi um alívio, mas que nunca imaginou que o próprio ex-namorado seria o criminoso. "Eu não achava que ele era capaz. A gente trocava de número, mas como o da minha mãe era comercial, as mensagens continuavam para ela. Isso começou em agosto de 2022 e até o último final de semana aconteceu", contou. Ela também revelou que não sabia como pedir ajuda e que tinha medo de contar para alguém.

A universitária finalizou dizendo que, agora, espera voltar a ter uma vida normal, sem medo. "Espero continuar a minha vida, tenho vários sonhos e pretendo cumprir todos eles. Quero me formar e construir a minha vida. Quero ir para a praia, tomar um sol porque não conseguia nem fazer isso. A pessoa das mensagens estava solta e eu presa", finalizou.

Investigações da polícia

O titular do 4º DP de Vitória, delegado Guilherme Sodré, explicou como a polícia descobriu que o ex-namorado da vítima era a pessoa por trás das mensagens. "A prova é que conseguimos linkar o chip dele em um aparelho particular dele e definimos que era ele e tendo em vista que foi configurado a violência doméstica, e encaminhamos para a delegada Juliana (da Deam)", contou.

A titular da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Vitória, Juliana Santos Saadeh, disse também que o suspeito mandava mensagens para a vítima, a mãe dela e o atual namorado da mulher há três anos, logo após o término de relacionamento, ocorrido em agosto de 2022.

Juliana ainda destacou que a vítima ficou com a saúde mental abalada. “O prejuízo à saúde mental dessa vítima foi de tal ordem que ela já não saía mais de casa sozinha. O autor foi identificado como sendo o ex-namorado da vítima, momento em que o inquérito policial foi encaminhado à Deam de Vitória para prosseguimento”, explicou a delegada.

Após a descoberta dos crimes, o homem foi preso preventivamente, e um pedido de busca e apreensão foi realizado. Ele foi interrogado e levado ao sistema prisional. A ação foi realizada pelo 4º Distrito Policial (DP) de Vitória e Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Vitória.

