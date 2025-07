Bairro Flexal II

Polícia descobre laboratório de drogas e apreende 25 kg de cocaína em Cariacica

Imóvel em Flexal II funcionava como ponto de preparo e embalagem dos entorpecentes; ninguém foi preso

Um laboratório de drogas foi descoberto pela Polícia Militar na noite de segunda-feira (28), no bairro Flexal II, em Cariacica . No local, os militares apreenderam 25 quilos de cocaína e encontraram toda uma estrutura montada para o preparo de entorpecentes. >

Durante patrulhamento, os policiais avistaram um homem saindo de um beco com sacolas nas mãos. Ao notar a presença da equipe, ele abandonou o material e fugiu. As sacolas continham 70 porções de cocaína já embaladas e prontas para a venda. Os entorpecentes estavam espalhados dentro do imóvel, que se encontrava com o portão entreaberto.>