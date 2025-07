Câmera de segurança

Vídeo mostra briga que terminou com genro morto pela sogra em Guarapari

Felipe Catanio de Araújo chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital. Testemunhas contaram à polícia que mulher defendia a filha, que estava sendo agredida

Publicado em 29 de julho de 2025 às 10:40

Felipe Catanio de Araujo, de 32 anos, morreu após ser esfaqueado pela sogra em Guarapari. O caso aconteceu na tarde do domingo (27), no bairro Muquiçaba, e foi registrado por câmeras de segurança da região. Ele foi morto com uma facada na região do peito.

A sogra, logo após o crime, se apresentou à polícia e foi liberada. Segundo a defesa da mulher, que é uma aposentada de 57 anos, ela agiu para defender a filha, o neto e ela própria, que também foi agredida pelo rapaz.

As imagens confirmaram o depoimento de testemunhas, que contaram que Felipe tentou agredir a noiva. A estudante de enfermagem de 22 anos estava com o filho dos dois no colo, quando Felipe tentou dar socos usando um soco-inglês (arma branca com quatro orifícios para se encaixar aos dedos das mãos como anéis).

Felipe e a noiva são pais de um bebê de 8 meses, mas não moravam na mesma casa. Em uma rede social, ele compartilhou que ficou noivo da companheira em 21 de julho de 2022 e os dois chegaram a postar que procuraram um imóvel para alugar em Guarapari.

O advogado da sogra de Felipe, Lucas Neto, relatou que a briga que terminou em morte começou porque a estudante queria terminar o relacionamento, mas ele não aceitou. O relacionamento dos dois era marcado por brigas e desentendimentos.

Felipe Catanio de Araujo foi assassinado pela sogre, em Guarapari Crédito: Acervo Pessoal

Em uma busca por processos judiciais envolvendo o casal, o site g1 ES encontrou uma denúncia de ameaça feita pela estudante contra o avô de Felipe. O caso não foi a frente, porque a vítima não compareceu à Justiça para depor. Felipe trabalhava como vendedor e entregador por aplicativo e estava com a mochila de entrega e a bicicleta no momento em que a confusão aconteceu.

Ele já tinha sido preso pelo crime de extorsão. Segundo a Secretaria de Justiça do Espírito Santo (Sejus), Felipe entrou e saiu do presídio em 11 de novembro de 2022.>

Relembre o caso

Felipe chegou a ser socorrido e levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Guarapari, mas não resistiu ao ferimento no peito. De acordo com o advogado da sogra, Felipe estava rondando o prédio onde ela mora com a filha e o neto desde o começo da tarde, ameaçando as duas.

A sogra apareceu com uma faca nas mãos enquanto Felipe e a noiva discutiam. Ela cortou o pneu da bicicleta do genro, que revidou e deu um chute no rosto da aposentada. A noiva foi ferida no braço e precisou levar pontos. Depois, também esteve na delegacia para prestar esclarecimentos. "Ela reagiu a uma agressão que tinha acontecido e que iria continuar acontecendo. Então, a defesa entende que, se ela não fizesse aquilo ali, hoje quem estaria morta seria a filha, o neto ou ela. [...] Está extremamente abalada, tem sentimento de culpa, é uma senhora que nunca se envolveu em nenhum crime, nunca tinha estado em uma delegacia", afirmou Lucas Neto.

Com informações de Viviane Machado, g1 ES

