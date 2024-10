Atividade física

"Muita gente duvidou", diz influenciadora que viralizou nas 10 Milhas Garoto

Júlia Sipolatti revela que venceu uma depressão ao entrar no crossfit. Hoje, ela compartilha rotina de exercícios físicos com os seus seguidores

3 min de leitura min de leitura

Júlia Sipolatti compartilha nas redes sociais sua rotina aliada a exercícios físicos. (Reprodução @juliasipolatti)

Liege Vervloet Estagiária / [email protected]

"Não quero mais ter medo e nem vergonha de fazer nada por ser gorda", disse a influenciadora Júlia Sipolatti que repercutiu nas redes sociais no último domingo (30), após participação na 33° edição das Dez Milhas Garoto, a principal corrida de rua do Espírito Santo. Mesmo com dificuldades, ela não desistiu e completou o percurso de 16km em 3 horas e 18 minutos.

A capixaba de 28 anos trabalha como auxiliar de administração em uma fábrica de roupas, e compartilha com seus seguidores sua relação com a atividade física e autoaceitação. Apesar de praticar crossfit e funcional todos os dias, ela conta que nem sempre se sentiu confortável nesses ambientes. Em 2020 foi a virada de chave para a saúde de Júlia, que conheceu o crossfit e saiu de uma depressão.

Veja Também 10 motivos para começar a praticar corrida

"Mesmo com muita dificuldade, o crossfit mudou minha relação com meu corpo e completamente tudo na minha vida. E foi assim que comecei a correr, para melhorar no crossfit. No início, eu comecei o treinamento físico para emagrecer mesmo. Mas hoje não durmo e acordo pensando em emagrecer. É consequência das coisas que eu faço. Eu fiquei muito tempo esperando estar magra para começar a viver. Agora, eu vivo o dia de hoje", revela Júlia.

Júlia Sipolatti revela que o crossfit trouxe inúmeros benefícios para sua saúde e vida. (Reprodução @juliasipolatti)

A relação da capixaba com seu corpo passa por altos e baixos, mas é inegável o quanto a rotina de exercícios melhorou na sua autoestima e bem-estar. Júlia conta que desde nova é gorda, e que isso sempre foi uma grande questão em sua vida, que dormia e acordava pensando no que faria se fosse magra. "Por um tempo eu comecei a me esconder. Hoje eu sou uma mulher gorda e falar isso não é mais um problema. Mas como sofri a vida toda com meu peso, ainda não me sinto confortável em falar sobre quantos quilos perdi ou até mesmo subir em uma balança. Estou no caminho para curar minhas dores do passado", disse.

Convidada pela marca de chocolates para correr as 10 Milhas Garoto 2024, Júlia topou o convite, mesmo sabendo que seria desafiador. "Eu simplesmente cansei de me limitar. Óbvio que fiquei apavorada, achei que seria impossível de conseguir. Antes de aceitar eu fiz um teste de 8 km, correndo e andando, senti que seria desafiador fazer os 16 km, mas não impossível".

Ao completar os 16 km, a influenciadora - que estava acompanhada de amigos e de seu irmão- não conseguiu controlar a emoção do momento. Focada em cruzar a chegada, Júlia nem reparou no tanto de pessoas que a acompanhavam. "Quando terminei e vi o tanto de gente, eu me senti muito amada. Se isso não é inclusão, eu não sei o que é".

Eu precisava mostrar que era capaz, muita gente duvidou que conseguiria, e odeio que duvidem de mim Júlia Sipolatti • Auxiliar de administração

Júlia se emocionou ao perceber a multidão de pessoas que a acompanhavam nas 10 Milhas Garoto. (Reprodução @juliasipolatti)

Mesmo com todas as vitórias na pista de corrida e fora dela, Júlia revela que a gordofobia na atividade física existe, e faz muitas pessoas quererem desistir do esporte. Ela conta que muitas pessoas julgam, olham com desdém e até mesmo duvidam de sua capacidade. Diante dessa situação, é essencial se motivar a continuar e ter a coragem de estar sempre se desafiando.

E os benefícios na vida de Júlia não param por aí. Além da perda de peso, hoje ela revela que tem autoestima, se ama, e tem sonhos. "A pessoa gorda é julgada por tudo que ela viveu só de ser vista! Não importa o que ela faz ou fez. Eu mudei completamente e o meu corpo é capaz de fazer tudo. Eu tenho minhas limitações, mas elas diminuíram consideravelmente. E nada me impede de correr atrás do que eu quero. Se eu tenho um objetivo, eu quero melhorar para conseguir fazer", diz.

MOMENTO DA CHEGADA

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta