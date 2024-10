Foragido usa nome do irmão para escapar da prisão em Vitória

O homem, que foi detido pela Guarda Civil Municipal, no bairro Consolação, na Capital, tinha mandado de prisão em aberto pelo crime de associação ao tráfico de drogas

Ele foi seguido e abordado pela Guarda Civil Municipal, no bairro Consolação, em Vitória, após um levantamento da Gerência de Inteligência e da Central de Monitoramento apontar que o suspeito estaria circulando na Capital.

Segundo o inspetor Prati, do Grupamento de Apoio Operacional (Gaop), ele estava de carona em uma moto e só percebeu que o veículo estava sendo acompanhado pela Guarda ao passar pela Avenida Marechal Campos. A moto foi parada e ele saiu andando pela calçada.

“Neste momento, a nossa equipe realizou a abordagem ao suspeito que, de início, informou o nome do irmão dele. No entanto, conseguimos a foto do irmão e que não se tratava da mesma pessoa. O real abordado possuía mandado de prisão em aberto”, observou o inspetor Prati.