Homem toma carro em movimento, invade casa e faz refém em Cariacica

Suspeito de 45 anos acabou detido por populares que presenciaram a confusão na manhã de quinta-feira (3), e, depois, foi autuado por tentativa de roubo e levado a um presídio

Um homem de 45 anos foi preso após tentar roubar um carro em movimento, invadir uma casa e fazer um morador refém na manhã de quinta-feira (3), no bairro Santana, em Cariacica . A confusão começou na Rodovia José Sette, uma das mais movimentadas do município.

Após a sequência de crimes, a Polícia Militar foi acionada. No local, um homem de 35 anos contou que estava passando de carro na Rodovia José Sette, e quando estava próximo à Academia de PM do Espírito Santo, o suspeito, identificado como Gilmar Silva Santos, invadiu o veículo pela janela. Segundo a vítima, o indivíduo tentou tomar a direção do Fiat Mobi branco com o automóvel ainda em movimento.