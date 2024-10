Noroeste do ES

Homens são presos por sequestro e cárcere privado em Boa Esperança

Indivíduos também foram presos por porte ilegal de arma de fogo, lesão corporal e ameaça contra um homem de 25 anos

Mateus Costa Marranelucio Rodrigues dos Santos (à esquerda) e Eraldo Lajes de Moura (à direita) foram presos em Boa Esperança . (Divulgação | Polícia Civil)

Dois homens foram presos na manhã desta quarta-feira (9) durante operação policial no bairro Nova Cidade e no Centro da cidade de Boa Esperança, Noroeste do Espírito Santo.

Segundo a Polícia Civil, os indivíduos, identificados como Mateus Costa Marranelucio Rodrigues dos Santos, de 20 anos, e Eraldo Lajes de Moura, de 27, foram presos por sequestro e cárcere privado qualificado, porte ilegal de arma de fogo, lesão corporal e ameaça contra um homem de 25 anos. O crime ocorreu no dia 4 de julho deste ano e, na ocasião, a vítima, permaneceu seis horas amarrada, sendo ameaçada de morte e forçada a traficar drogas em troca da liberdade.

De acordo com o titular da Delegacia de Polícia de Boa Esperança, delegado George Zan, as investigações apontaram que o crime foi cometido em razão de desavenças entre os envolvidos, relativas ao tráfico de drogas no bairro Vila Tavares e adjacências.

A operação desta quarta-feira contou com o apoio do Serviço de Inteligência, Força Tática e K9 da Polícia Militar, e da Divisão de Escolta e Recaptura Policial (DERP), da Polícia Penal do Espírito Santo. Na residência de Mateus e Eraldo foram encontradas drogas e munições, além de três carregadores e uma pistola calibre 9mm, R$ 966 reais em espécie, cartões de crédito e aparelhos de telefone celular.

Eles foram conduzidos à Delegacia de Polícia de Boa Esperança, onde foram autuados em flagrante por posse irregular de munição e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, além do cumprimento dos mandados de prisão. Eles foram encaminhados ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de São Mateus, onde estão à disposição da Justiça.

Vítima foi amarrada e ameaçada

No dia 4 de julho, a Polícia Militar foi acionada após o relato de cárcere privado no bairro Vila Tavares, em Boa Esperança. Na época, a vítima, um homem de 25 anos, se refugiou na sede do Destacamento de Polícia Militar da cidade, temendo pela vida dele. Ele informou aos militares que, por volta das 3h da manhã daquele dia, dois homens invadiram sua casa e tentaram atacá-lo, mas ele conseguiu escapar.

Mais tarde, os suspeitos – Mateus e Eraldo –, confrontaram a vítima, resultando em uma briga em que a vítima foi imobilizada. Eles a amarraram e a colocaram no porta-malas de um veículo, levando-a para uma casa abandonada, onde foi amarrada e ameaçada por horas.

Após a identificação dos autores, o titular da Delegacia de Polícia de Boa Esperança, delegado George Zan, solicitou as autorizações judiciais para a entrada em suas residências, além de mandados de prisão em desfavor deles. Essas ordens foram cumpridas nesta quarta-feira.

