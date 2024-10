Polícia faz busca e apreensão para combater fraudes administrativas na Serra e Vitória

Mandados foram cumpridos na Praia do Suá, em Vitória, e nos bairros Chácara Parreiral, Eldorado, Planície da Serra e Porto Novo, na Serra; ação busca combater fraudes contra a Administração Pública

Os mandados foram cumpridos no bairro Praia do Suá, em Vitória, e em Chácara Parreiral, Eldorado, Planície da Serra e Porto Novo, no município da Serra. Aparelhos celulares e diversos documentos foram apreendidos durante as buscas.