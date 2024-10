Quadrilha do Ozempic: grupo preso mirava emagrecedores em farmácias no ES

Com um dos indivíduos foram apreendidas uma arma falsa, um celular roubado e medicamentos, entre eles as 10 caixas de Ozempic avaliadas, ao todo, em R$ 13 mil

A quadrilha presa em uma operação conjunta do Serviço de Inteligência da Polícia Militar e da Polícia Civil – quatro suspeitos no sábado (5) e um na segunda-feira (7) – por mais de 50 roubos a farmácias em Vitória, Vila Velha e Serra, tinham como alvo medicamentos para diabetes – mais utilizados como emagrecedores. Foram apreendidas várias caixas de remédios, sendo a maioria de Ozempic: uma 'caneta' contendo doses injetáveis. Somente desta medicação foram apreendidas 10 caixas, avaliadas em R$ 1,3 mil cada.

O assalto mais recente cometido pelo grupo na Grande Vitória foi no último sábado (5), em uma farmácia localizada no Jardim da Penha, na Capital. Na ocasião, quatro suspeitos foram detidos em flagrante pela Polícia Militar. Já Iury foi preso dois dias depois, na segunda-feira (7), no bairro Itararé. Com ele foram apreendidas uma arma falsa, um celular roubado e medicamentos, entre eles as 10 caixas de Ozempic avaliadas, ao todo, em R$ 13 mil.