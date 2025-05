Jovem é esfaqueada dentro de casa em Itapemirim; ex é suspeito do crime

Uma jovem de 18 anos foi esfaqueada dentro de casa na noite de quinta-feira (8), no bairro Namytala Ayub, em Itapemirim, no Litoral Sul do Espírito Santo. Segundo informações da Guarda Municipal, o suspeito do crime é o ex-companheiro da vítima, que, conforme relatos de testemunhas a agentes da corporação, fugiu de moto após o ocorrido. >