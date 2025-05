Operação Ampulheta

Crimes ambientais na área do Parque Paulo César Vinha são alvo de operação

Ação apura ocupações irregulares, grilagem de terras e outras ações ilegais na região do Parque Estadual Paulo César Vinha e da Área de Proteção Ambiental (APA) de Setiba

Uma operação deflagrada na manhã de quinta-feira (8) teve como alvo suspeitos de envolvimento em crimes ambientais em áreas de preservação do Espírito Santo. A ação aconteceu nos municípios de Guarapari e Vila Velha , e é chamada Operação Ampulheta – que apura ocupações irregulares, grilagem de terras e outras ações ilegais na região do Parque Estadual Paulo César Vinha e da Área de Proteção Ambiental (APA) de Setiba. >

A investigação, segundo o Ministério Público do Espírito Santo (MPES) , aponta a atuação de uma organização criminosa voltada à exploração indevida do solo urbano, com uso desordenado da terra e crescimento de atividades ilegais. Entre as condutas apuradas estão também a intimidação de fiscais ambientais por parte de suspeitos que estariam lucrando com a ocupação da área protegida.>

A fase ostensiva da operação contou com apoio da Polícia Militar, do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e do Núcleo de Inteligência da Assessoria Militar do MPES. O objetivo era o cumprimento de 12 mandados de busca e apreensão. As ordens judiciais foram expedidas pela Vara do Juízo das Garantias de Guarapari.>