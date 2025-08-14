Feminicídio

Homem é condenado a 26 anos de prisão por matar a ex em Aracruz

Alan Pinto Miranda matou a facadas Sabrine Paixão de Lírio, com quem teve duas filhas; crime ocorreu em janeiro de 2023, no provador da loja onde ela trabalhava

Publicado em 14 de agosto de 2025 às 18:38

Sabrine Paixão de Lírio foi morta pelo ex-marido Alan Pinto Miranda dentro de loja em Aracruz Crédito: Redes sociais | Polícia Civil

Foi condenado nesta quinta-feira (14), a 26 anos e 4 meses de prisão, Alan Pinto Miranda, por matar a ex-companheira Sabrine Paixão de Lírio, com quem teve duas filhas. Ele foi acusado pelos crimes de feminicídio e descumprimento de medida protetiva e vai cumprir a pena em regime fechado.

O Tribunal do Júri reconheceu, a partir da sustentação das provas do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), por meio da Promotoria de Justiça de Aracruz, que o réu matou Sabrine com diversos golpes de faca, crime cometido por motivo torpe, de forma cruel, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e em razão da condição de sexo feminino.

Além do homicídio qualificado, o réu foi condenado pelo descumprimento de medida protetiva concedida à vítima no âmbito da Lei Maria da Penha, que havia sido determinada em razão de violência doméstica e familiar.

Na sentença, o juiz destacou a gravidade dos crimes, o impacto causado à família, que ficou com duas crianças órfãs, e a necessidade de manter a prisão preventiva para garantir a ordem social e a aplicação da lei penal.

O crime aconteceu no dia 25 de janeiro de 2023, no bairro São José, em Aracruz. Alan matou Sabrine Paixão de Lírio com diversas facadas. A vítima foi assassinada na loja de roupas onde trabalhava, em um provador de roupas.

Conforme o inquérito, um mês e meio antes do crime, Sabrine se separou de Alan, que não aceitava o término. Além disso, três semanas antes do assassinato, a vítima solicitou medida protetiva de urgência após o ex-marido invadir a residência em que ela morava, quebrar objetos e realizar ameaças.

