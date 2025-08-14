Home
>
Polícia
>
Ladrão de farmácias no ES usava até carro de app para crimes

Ladrão de farmácias no ES usava até carro de app para crimes

Homem preso nesta quinta-feira (14) acumula passagens e havia sido solto em julho; o nome dele não foi divulgado

Nayra Loureiro

Repórter / [email protected]

Publicado em 14 de agosto de 2025 às 18:29

O homem preso nesta quinta-feira (14), suspeito de assaltar 11 farmácias em Vitória e na Serra, usava diferentes meios de transporte para cometer os crimes. Segundo a Polícia Militar, em alguns dias ele chegava de bicicleta. Já em outros, usava um carro de aplicativo, cometia o roubo e pedia para ser levado até em casa. O nome dele não foi divulgado. 

Recomendado para você

Alan Pinto Miranda matou a facadas Sabrine Paixão de Lírio, com quem teve duas filhas; crime ocorreu em janeiro de 2023, no provador da loja onde ela trabalhava

Homem é condenado a 26 anos de prisão por matar a ex em Aracruz

Homem preso nesta quinta-feira (14) acumula passagens e havia sido solto em julho; o nome dele não foi divulgado

Ladrão de farmácias no ES usava até carro de app para crimes

Investigadores finalizaram o inquérito nesta semana, indiciaram os sete suspeitos pela morte do adolescente e encaminharam o caso ao Poder Judiciário

Caso Lázaro: polícia aponta existência de milícia armada e conclui investigação

Para ameaçar as vítimas, segundo a polícia, ele utilizava faca ou simulacro de arma de fogo e, além de dinheiro, chegou a levar picolés, desodorantes, pasta de dente e escovas. "Ele gosta de roubar. A profissão dele é roubar. É assim que ele consegue o dinheiro e a renda mensal dele", disse o major Isaac Rubim, comandante da 12ª Companhia Independente.

Ainda de acordo com o major, o serviço de inteligência já monitorava o suspeito e sabia onde ele morava. Nesta quinta, após assaltar uma farmácia no Bairro de Fátima e tentar roubar uma loja de celulares em Jardim Camburi, ele voltou para casa, onde foi detido em flagrante.

Os crimes foram registrados nos bairros Jardim da Penha e Jardim Camburi, em Vitória, e Bairro de Fátima, na Serra. O homem havia sido solto no dia 25 de julho, após cumprir pena por roubo. Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou que a ocorrência está em andamento.

Leia mais

Imagem - Vila Velha vai passar por grande simulado de desastre natural

Vila Velha vai passar por grande simulado de desastre natural

Imagem - Cinco homens são indiciados por morte ordenada pelo 'tribunal do tráfico' na Serra

Cinco homens são indiciados por morte ordenada pelo 'tribunal do tráfico' na Serra

Imagem - 'Trânsito indiano': semáforos começam a funcionar em cruzamento perigoso de Vitória

'Trânsito indiano': semáforos começam a funcionar em cruzamento perigoso de Vitória

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Prisão

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais