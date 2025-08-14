Estratégia

Ladrão de farmácias no ES usava até carro de app para crimes

Homem preso nesta quinta-feira (14) acumula passagens e havia sido solto em julho; o nome dele não foi divulgado

Publicado em 14 de agosto de 2025 às 18:29

O homem preso nesta quinta-feira (14), suspeito de assaltar 11 farmácias em Vitória e na Serra, usava diferentes meios de transporte para cometer os crimes. Segundo a Polícia Militar, em alguns dias ele chegava de bicicleta. Já em outros, usava um carro de aplicativo, cometia o roubo e pedia para ser levado até em casa. O nome dele não foi divulgado.

Para ameaçar as vítimas, segundo a polícia, ele utilizava faca ou simulacro de arma de fogo e, além de dinheiro, chegou a levar picolés, desodorantes, pasta de dente e escovas. "Ele gosta de roubar. A profissão dele é roubar. É assim que ele consegue o dinheiro e a renda mensal dele", disse o major Isaac Rubim, comandante da 12ª Companhia Independente.

Ainda de acordo com o major, o serviço de inteligência já monitorava o suspeito e sabia onde ele morava. Nesta quinta, após assaltar uma farmácia no Bairro de Fátima e tentar roubar uma loja de celulares em Jardim Camburi, ele voltou para casa, onde foi detido em flagrante.

Os crimes foram registrados nos bairros Jardim da Penha e Jardim Camburi, em Vitória, e Bairro de Fátima, na Serra. O homem havia sido solto no dia 25 de julho, após cumprir pena por roubo. Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou que a ocorrência está em andamento.

