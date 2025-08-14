Suspeito de assaltar mais de 10 farmácias é detido na Serra

Um suspeito de assaltar pelo menos 11 farmácias em Vitória e na Serra foi preso nesta quinta-feira (14). Segundo a Polícia Militar, o homem tem 44 anos e é apontado como autor de crimes nas regiões de Jardim da Penha e Jardim Camburi, na Capital do Espírito Santo, e no Bairro de Fátima, na Serra.