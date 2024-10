Violência

Tio é preso suspeito de estuprar a sobrinha de 8 anos em Cariacica

Crime aconteceu dentro da casa do pai da criança, na última terça-feira (8); irmão dela viu tudo e contou para os responsáveis

Mais um caso de violência contra crianças no Espírito Santo: na última terça-feira (8), um homem foi preso suspeito de estuprar da própria sobrinha, de apenas 8 anos de idade, em Cariacica. Ela estava na casa do pai quando foi abordada pelo criminoso. O ato foi visto pelo irmão da menina que, por medo, se escondeu; logo em seguida ele contou para o pai, que partiu para cima do abusador.

Tudo aconteceu durante a tarde. Em entrevista à repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta, a mãe da criança contou que havia saído de casa, para trabalhar, e deixado os filhos de 8 e 11 anos com o pai, que mora no imóvel de baixo, junto com o irmão.

"No final da tarde comecei a passar mal no meu serviço. Eu estou grávida e meu encarregado me levou no pronto atendimento. Fiquei lá até meia-noite e pouca, chamei um mototáxi e fui embora. Eu cheguei e meu menino subiu correndo falando que o tio e o pai estavam em luta corporal, porque ele tinha contado para o pai dele que o tio tinha abusado sexualmente da irmã", revelou a mãe.

Os nomes dos envolvidos e o bairro onde o fato aconteceu não estão sendo divulgados para não identificar a menina, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad).

O menino contou que viu quando o tio pegou a criança pelos ombros e a levou para o quarto. Com medo, ele se escondeu. "O meu filho falou que ela chorou na hora, que mandava ele parar, aí ele gritou", disse a mãe. A Polícia Militar foi acionada.

Aos agentes, a criança contou como tudo aconteceu e ainda revelou que essa não tinha sido a primeira vez. "Há cerca de um mês e meio ela estava com as partes íntimas ardendo, na época eu perguntei se alguém tinha mexido com ela e ela disse que não. Mas agora ela disse que tinha sido ele. Com certeza ela deve ter tido medo de falar", comentou a mãe.

Eu estou em estado de choque, nunca imaginei que isso aconteceria com minha filha, uma menina de 8 anos. Ela não está bem, é uma criança, é muito difícil para ela. O meu menino também ficou com o psicológico mexido X • Mãe da menina estuprada pelo tio

O criminoso foi detido dentro de casa e não quis falar nada para os policiais. Ele foi levado para a Delegacia Regional de Cariacica e, segundo a Polícia Civil, autuado em flagrante por estupro de vulnerável e encaminhado ao sistema prisional.

Outro casos

Na última segunda-feira (7), um pedreiro de 46 anos foi preso suspeito de estuprar um adolescente de 12 anos dentro de casa em um bairro de Cariacica. O menino, que é autista, contou sobre os abusos para a avó, que chamou a polícia. O suspeito estava morando no quintal da família porque estava fazendo uma obra.

Já no mês passado, um homem de 52 anos foi preso em flagrante suspeito de estuprar um jovem de 26 anos com deficiência intelectual dentro do Terminal de Campo Grande, em Cariacica. De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, o suspeito foi encontrado de cueca e detido dentro de um dos banheiros, após a vítima ter gritado por ajuda.

