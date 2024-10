Pedreiro é preso suspeito de estuprar menino dentro de casa em Cariacica

Adolescente de 12 anos contou sobre o abuso para a avó, que chamou a polícia; homem, que estava morando no mesmo quintal da família enquanto fazia uma obra, negou as acusações

De acordo com o boletim de ocorrência, a avó do menino, de 53 anos, relatou que saiu de casa para levar a neta à escola e deixou o adolescente sozinho. Quando retornou, percebeu que o garoto estava com um comportamento estranho e perguntou o que tinha acontecido.

O menino relatou que havia sido estuprado pelo pedreiro que estava morando nas dependências da casa, no mesmo quintal. A avó chegou a olhar as partes íntimas do adolescente, que estavam com vermelhidão e sangramento.