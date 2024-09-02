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Grande Vitória

Denúncia de estupro em banheiro de terminal acaba em prisão em Cariacica

Crime ocorreu no Terminal de Campo Grande; segundo a mãe, vítima tem deficiência intelectual
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 set 2024 às 14:14

Publicado em 02 de Setembro de 2024 às 14:14

Suspeito foi preso após ser encontrado de cueca no banheiro do Terminal de Campo Grande, em Cariacica
Messias Amaro Garcia foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável Crédito: Archimedis Patrício
Um homem de 52 anos foi preso em flagrante suspeito de estuprar um jovem de 26 anos com deficiência intelectual dentro do Terminal de Campo Grande, em Cariacica, na tarde de domingo (1). De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, o suspeito foi encontrado de cueca e detido dentro de um dos banheiros, após a vítima ter gritado por ajuda. 
Messias Amaro Garcia foi detido e levado à Delegacia Regional de Cariacica, onde foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável e encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV).
Segundo apuração do repórter Caique Verli, da TV Gazeta, a mãe contou que o homem foi atrás do filho assim que o jovem entrou no banheiro. O caso assustou quem frequenta o terminal, e alguns passageiros relataram falta de segurança no espaço e reclamaram de ausência de vigilantes.
A Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES), responsável pela administração do Sistema Transcol, afirmou que foram justamente vigilantes os responsáveis pelo flagrante e acionaram a polícia. Quanto à segurança no espaço, informou que os 10 terminais do Transcol possuem equipes de vigilância patrimonial e, ao todo, cerca de 100 câmeras de monitoramento. 
 "Sempre que ocorre algum tipo de situação que envolve a segurança das pessoas, a vigilância dos terminais tenta resolver com abordagens pacíficas, mas, caso seja necessário, em situações com mais risco para usuários e trabalhadores, a Polícia Militar é acionada. As imagens das câmeras tanto dos terminais quanto dos ônibus podem ser solicitadas pela polícia para ajudar nas investigações de crimes", finalizou.
A reportagem tenta localizar a defesa de Messias. O espaço segue aberto para manifestação.

Abuso, estupro, assédio e importunação: o que é cada um dos crimes?

Abuso: pode se referir a diferentes formas de violência ou maus-tratos, podendo incluir abuso físico, emocional, sexual, negligência ou exploração financeira. É um termo amplo que abrange várias formas de comportamento prejudicial e não consensual.

Estupro: é um crime sexual que envolve a prática de relação sexual não consensual, por meio de coerção, ameaça, uso de força física ou quando a vítima é incapaz de dar consentimento.

Assédio: é um comportamento indesejado e repetitivo, geralmente de natureza sexual, que causa desconforto, medo ou constrangimento à vítima. Pode ocorrer em diferentes contextos, como no trabalho, em espaços públicos ou online. O assédio sexual pode envolver comentários ofensivos, avanços indesejados, piadas de cunho sexual, contato físico não consensual, entre outros.

Importunação: refere-se a um comportamento indesejado e inadequado de natureza sexual, que ocorre sem o consentimento da outra pessoa envolvida. Pode incluir assédio verbal, gestos obscenos, toques indesejados ou outras formas de contato sexual não consensual. Embora seja considerado um crime, a importunação sexual geralmente é menos grave do que o estupro e pode ter diferentes níveis de penalidade de acordo com a legislação de cada país.

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