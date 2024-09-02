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Vítima tem 12 anos

Padrasto confessa estupro da enteada e é liberado pela polícia na Serra

Mãe da criança registrou boletim de ocorrência na quinta-feira (29), mas, no dia seguinte, homem retornou à residência, momento em que moradores tentaram agredi-lo e PM foi acionada
Adrielle Mariana

Adrielle Mariana

Publicado em 

02 set 2024 às 12:16

Publicado em 02 de Setembro de 2024 às 12:16

Um homem de 65 anos foi agredido por moradores em um bairro da Serra, na última sexta-feira (30), e acabou detido, suspeito de estuprar a enteada de 12 anos. Segundo a Polícia Militar, a mãe da criança registrou um boletim de ocorrência na quinta-feira (29), porém, no dia seguinte, o indivíduo retornou à residência, momento em que foi alvo das agressões. A corporação disse que, ao ser questionado, ele confessou aos militares que vinha molestando a menina havia quatro anos.
A PM disse que foi acionada por populares com a informação de que o homem estava sofrendo uma tentativa de linchamento após denúncias de que ele teria estuprado a enteada de 12 anos. Quando os militares chegaram ao local, os moradores informaram que o indivíduo havia fugido para uma região da mata para escapar das agressões.
Segundo a Polícia Militar, os policiais localizaram o homem de 65 anos, e, após ele confessar o abuso contra a enteada, o conduziu à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Serra Sede e, posteriormente, conduzidos à 3ª Delegacia Regional da Serra.
Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou que o homem de 65 anos foi ouvido e liberado devido à falta de provas para realizar a prisão. A corporação disse que o caso segue em análise e sob investigação da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA).
Os nomes dos envolvidos e do bairro onde ocorreu o crime não estão sendo divulgados para preservar a vítima, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad).
ADRIELLE MARIANA é aluna do 27º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta. Este conteúdo teve edição da editora adjunta WANESSA SCARDUA.

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