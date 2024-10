Homem vai furtar estacionamento e é flagrado em telhado ao fugir em Vitória

Uma cena chamou atenção no início da manhã desta quarta-feira (9), na Avenida Princesa Isabel, no Centro de Vitória. Por volta de 5h, um homem de 28 anos foi flagrado em cima de um telhado do escritório de um estacionamento tentando fugir após invadir o local. A Polícia Militar informou que, segundo os proprietários do local, Wenderson Silva Cunha e um comparsa, que conseguiu fugir, entraram no imóvel para furtar.