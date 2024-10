Mulher é assassinada com golpes de chave de fenda em Afonso Cláudio

Leidiane Herps, de 29 anos, foi encontrada sem vida na varanda de casa, na noite de segunda-feira (7); testemunhas contaram que o suspeito do crime seria o companheiro dela

Uma mulher de 29 anos foi morta com golpes de chave de fenda dentro de casa, no bairro Pôr do Sol, na zona rural de Afonso Cláudio, Região Serrana do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, a vítima foi identificada como Leidiane Herps e o suspeito do crime, conforme relatos de testemunhas,seria o companheiro dela, um homem de 44 anos que não teve nome divulgado.