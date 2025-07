Na região Sul

Suspeito de participar da morte do próprio pai entre os presos em operação no ES

Geovane Hantequestre Marinato estava foragido da Justiça do Rio de Janeiro; com apoio da Polícia Penal do RJ, ele foi encontrado e preso em Cachoeiro de Itapemirim

Carol Leal Repórter / [email protected]

Publicado em 24 de julho de 2025 às 18:18

Geovane Hantequestre Marinato estava foragido e foi preso em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Divulgação/Sesp

Um dos 16 presos durante a Operação Integrada Estado Presente, realizada em municípios do Sul do Espírito Santo, pode estar envolvido na morte do próprio pai. Com apoio de informações repassadas pela Polícia Penal do Rio de Janeiro, na quarta-feira (23) foi cumprido em Cachoeiro de Itapemirim um mandado de prisão por Geovane Hantequestre Marinato, foragido da Justiça do Rio de Janeiro.>

O homem foi localizado e preso no bairro Village da Luz, no município. Além de ser suspeito de participar do assassinato do pai, Geovane também está envolvido em outros quatro homicídios. Ainda não foram divulgados mais detalhes sobre o caso.>

A Operação Integrada Estado Presente foi deflagrada entre segunda (21) e quarta-feira (23) na Região Sul do ES. Além dos suspeitos presos, incluindo dois foragidos da Justiça de outros Estados, também foram apreendidas sete armas de fogo, munições, drogas, dinheiro e dois veículos com restrição de furto e roubo. >

Participaram da ação integrada mais de 200 agentes das polícias Militar, Civil, Penal e Rodoviária Federal, além do Corpo de Bombeiros e Guarda Municipal.>

A reportagem tenta localizar a defesa e o espaço segue aberto para um posicionamento.>

