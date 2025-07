Arrombamento

Proprietário de bar chora após o espaço ser furtado no Centro de Vitória

Dupla invadiu o estabelecimento durante a madrugada do dia 22 e levou até três bolinhos de carne, além de dinheiro e celular

“Eu estou pagando a televisão ainda, esculhambaram o caixa e levaram o celular”. Aos prantos, esse foi o relato de Luciano Comper, proprietário de um bar no Centro de Vitória. O local foi arrombado na madrugada de quarta-feira (22) por dois assaltantes, que levaram ainda uma caixa de som, dinheiro e três bolinhos de carne. >

O vídeo que mostra o desespero do comerciante emocionou quem o conhece. Isso porque Luciano se empenha em manter o espaço, que foi aberto há pouco mais de um ano. Esta é a primeira vez que passa pela situação. >

“Falar que homem não chora é mentira. Naquele momento ali (do vídeo), o desespero e o abandono falaram mais alto. Por isso eu estava sentado ali aos prantos porque eu não mexo em nada de ninguém, não tem porque mexerem no que é meu”, frisou o dono do estabelecimento.>